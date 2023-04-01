Farklı galibiyet Acıbademspor’a liderliği getirdi

TFF İstanbul 2. Amatör Ligde 18. Grup karşılaşmasında Lider Acıbademspor, İyi Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Yenisahra stadında oynanan karşılaşmayı 5-1 Acıbademspor kazandı.

Maç yüksek tempoyla başladı ve iki takımda karşı tarafı deneyecek girişimlerde bulundu. Ancak 10. dakikaya gelindiğinde bu durum Acıbademsporun maçın sonuna kadar sürecek hakimiyetine evrildi.

Acıbadem spor sahaya yayılmış oyuncularıyla yatay paslaşmalar yaparak kapanan rakibinin açıklarını arıyordu. 14 Numaralı Fazlı Eymen Avcı’yla topu kanatlara taşıyor oradan da ceza sahası çevresinde pozisyon bulmaya çabalıyorlardı.

Ancak ilk gol İyi Gençlik Spor Kulübünden geldi. Hücum oyuncusunu uzun bir ara pası ile defansın arkasında buluşturan konuk ekip 23. Dakikada golü yakaladı. Golden sonra daha da kendi sahasına yerleşti İyi Gençlik Spor Kulübü ve sıkı bir defansa girişti. Acıbademspor ise oyunu rakip takım sahasına yığdı ve maçı tek kale oynamaya başladı.

Fakat aradığı golü uzun çabaları sonucu ikinci yarıda, 65. dakikada 14 Numaralı formasıyla Fazlı Eymen Avcı ile bulabildi. Göze hoş gelen bir oyunla baskısını arttıran Acıbademspor 80. dakikada 20 numaralı Ahmet Sevinçle ikinci golü buldu. İkinci golden sonra iyice demoralize olan İyi Gençlik deyim yerindeyse dağıldı ve son 10 dakikada tam 4 gol yiyerek çok olumsuz bir görüntü verdi. Sonraki goller 81. dakika 10 numara Doğukan Özata, 87 ve 88. dakikalarda 5 numara İdris Sefa Aslan şeklinde kaydedildi. Ev sahibi takım orta sahasının şahane bir performansla oynadığı maçı Acıbademspor 5 – 1 gibi farklı bir skorla kazanmış oldu.



Bu sonuçla birlikte Acıbadem grupta 1. sıraya yükselirken, İyi Gençlik Spor Kulübü son sırada yer aldı.

Haber: Burak Bıyıklı

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