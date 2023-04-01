Kadıköy’ün iki takımının karşılaşmasında gülen taraf, 1 – 0 ile Kozyatağı İdmanyurdu oldu

TFF 2. Amatör Lig 4. Hafta karşılaşmalarında, 16. Grupta Kozyatağı İdmanyurdu Feneryolu Spor Kulübü’yle karşı karşıya geldi. Yenisahra stadında oynanan mücadelede iki Kadıköy takımı arasından gülen 1 – 0 ile Kozyatağı İdmanyurdu oldu.



Feneryolu SK grupta henüz puan alamamıştı bu nedenle mutlak galibiyet düşüncesiyle sahaya çıkmışlardı. Kozyatağı İdmanyurdu ise kaybettikleri Ataşehir Doğuş maçını telafi ederek gruptaki iddiasını sürdürmek niyetindeydi.

Maçın ilk yarısında daha istekli taraf Feneryolu’ydu ve maç başlar başlamaz birkaç atak geliştirdiler. Kozyatağı genellikle topu kendi sahasında kabul eden bir oyun anlayışıyla sahadaydı. Feneryolu’nun kaybettiği topları çok vakit kaybetmeden doğrudan ilerideki oyuncularıyla buluşturup kaleye gitme stratejisini izlediler. İki takımda topla direkt kaleye gitme çabasında olduğundan top kayıpları yaşanıyordu. Kozyatağı’nda cezalı Seyithan Yazıcı’nın top taşımaktaki becerisinin takımdaki eksikliği hissediliyordu. Fakat ilk yarıda Feneryolu spor kulübü elde ettiği pozisyonları değerlendiremedi.

İkinci yarıda oyun daha dengeli seyretti. Feneryolu bu sefer geride kalmayı tercih etti ilk yarıdakinin aksine. Bu da gol pozisyonlarına girmesini zorlaştırdı ki zaten bitiricilik konusunda sorun yaşıyordu

Ve 82. dakikada Kozyatağı İdmanyurdu 3. Numaralı Metin Kızıl ile golü buldu. Metin defanstan sekerek önüne düşen topa vurdu ve gole çevirdi. Maçın geri kalan kısmında tempo ve mücadele isteği yükseldi ancak skora etki edecek bir hadise yaşanmadı. Maçtan Kozyatağı İdmanyurdu 1 – 0 üstün ayrıldı.

Feneryolu tarafı mağlubiyeti hakketmediklerini düşünürken, Kozyatağı’ndan golün sahibi Metin Kızıl şu şekilde konuştu:

Geçen haftaki mağlubiyeti telafi etmemiz için mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Rakibimiz Feneryolu kağıt üzerinde zayıf bir rakip gibi görünse de onlarda ilk galibiyetlerini almak için ekstra konsantre sahaya çıktılar. İlk yarıda bizden baskın oynadılar. İkinci yarı takım olarak kazanacağımıza inanmıştık. Çok şükür kazandık. Her maç üzerine koyup daha iyi oyunla inşallah ligi en iyi yerde bitireceğiz.

Bu sonuç Kozyatağını 9 puanla 4. sıraya taşırken Feneryolu’nun ise puansız son sıradaki yeri değişmedi.

Haber: Burak Bıyıklı

Galeri