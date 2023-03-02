Süper Amatör Lig 2. Grupta düşme hattındaki mücadelede, Fikirtepe 1 – Paşabahçe 4

Süper Amatör Lig 2. Grupta düşme hattında bulunan iki takım 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kazanan taraf Paşabahçe oldu.





Maçın ilk çeyreğinde Fikirtepe’li oyuncular hem savunmada hem de orta alanda rakip Paşabahçe’ye karşılık verecek bir oyun sergilemeye çalışsalar da maçın 20. Dakikasına gelen Kayra Çiçek’in golüne engel olamadılar.

Golden sonra Paşabahçe rakibine baskısını giderek artırdı. İlk yarıda Fikirtepe özellikle hücum hattında çok etkisiz bir oyunla sahadaydı. İkinci yarıya da golle başlayan Paşabahçe Kayra Çiçek’le bir gol daha buldu ve oyuna ağırlığını koyarak üst üste ataklar gerçekleştirdi.

Ancak bir serbest vuruş sonrası Fikirtepe golü bulmayı başardı. 66. dakikada Serhat Taş’ın kafa golü Fikirtepe’li taraftarlar arasında maça ortak olabileceklerine dair bir heyecan oluştu. Sahada daha istekli görünüyordu Fikirtepe.

Oyun bu şekilde seyrederken hem sahada hem de tribünlerde ufak gerginlikler meydana geldi. Gergin oyun beraberinde kartları da getirirken 86. Dakikada Umut Çelikkaya penaltıdan Paşabahçe’nin zaferini pekiştiren golü buldu. Her iki yarıda hücum hattında etkisiz bir oyun sergileyen Fikirtepe yine son saniyelerde bir gol daha yiyerek düşme hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Penaltı golünün sahibi Umut Çelikkaya maçı değerlendirmesini istediğimizde şu açıklamalarda bulundu:

“Rakibimizin direncini ilk yarıda kırmayı başardık. Takım olarak iyi adapte olduk. Diri bir takımımız var. İlk yarıda birçok pozisyonu değerlendiremedik. Skora bakıldığında rahat bir maç olarak gözüküyor. Son iki haftada iyi puan ve puanlar alarak düşme hattından çıktık.”

Fikirtepe Kalecisi Mete Yeşillikçi ise takımının mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Daha iyi mücadele sergileyebilirdik. Bugün sahada mücadele eden bir Fikirtepe yoktu. Her zamanki gibi mücadele etseydik galip gelen taraf biz olurduk.”



Bu sonuçtan sonra Fikirtepe ligde 2. Grup 10. sırada yer alarak yüksek olasılıkla küme düşecek takımlar arasında bulunuyor.

Haber – Fotoğraf: Burak Bıyıklı





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