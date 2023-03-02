Paris’te Harem Sergisine Büyük İlgi

PARIS GRAND PALAIS Ephémère Art Capital Exposition 2023 fuarı sanatseverleri ağırladı. 16’sı Türk, toplamda 2400 sanatçının katıldığı, 40.000’i aşkın sanatseverin ziyaret ettiği fuarda, Türk Ressam Aslıhan Çiftgül “Harem” ve “Purity” isimli yağlıboya eserleriyle ülkemizi temsil etti. Merhum fotoğraf sanatçısı Sami Güner’in fotoğrafından çalışılmış olan “Harem” izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Ressam Çiftgül, görkemli fuar ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Öncelikle ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden dolayı derin üzüntü içinde olduğumuz şu günlerde, ben ve birlikte fuarda yer aldığım tüm Türk ressam dostlarımızla birlikte, oldukça geniş kapsamlı, tüm dünya ülkelerinden sanatçılarla ve sanatseverlerle etkileşim içinde olduğumuz bir platformda, ülkemizi sanatımızla temsil etme imkanı bulmak sevindiriciydi. Bu fırsatı bize sağlayan Armand Berberian’a tüm emekleri, gönülden ve özverili çabaları, sıcak ve içten dostluğu için çok teşekkür ederim.

Fuarda “Harem” tablomun konusu gereği Osmanlı Harem-i Hümayun’unun dünyaya doğru anlatılması açısından faydalı olabildiğimi sanıyorum. Fransa’nın saygın sanat dergilerinden ArtMag ile önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz röportaj başta olmak üzere, birçok yetkili ile temasa geçerek, Türkiye’nin ve Türk Kadınının uluslararası platformdaki imajına, sanatım ile bir nebze katkıda bulunabileceğime inandığım, farklı ve önemli projeler içerisinde bulunacak olmaktan ötürü ayrıca mutluluk duyuyorum.

Önümüzdeki günlerde, AIAM Kültür Sanat Derneği kurucu başkanı Pierre Coureux önderliğinde düzenlenecek olan, Fransa’nın ödüllü sanatçılarından Cristophe Baudin ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz bir yardım projesine imza atıyoruz. Birlikte çalışarak ortaya çıkaracağımız bir eser, önümüzdeki günlerde, ülkemizdeki deprem felaketinden etkilenmiş insanlarımız yararına Fransa’da düzenlenecek bir açık artırma ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu projenin, deprem mağdurlarına destek olmanın yanı sıra, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel ilişkileri geliştirmek açısından da çok ses getireceğine inanıyoruz.”

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