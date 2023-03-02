DEPREMZEDE TİYATRO TOPLULUKLARI ANTAKYA MENEDİYETLER KOROSU VE HATAY AKADEMİ ORKESTRASI İSTANBUL’DA SAHNE ALACAK

Dayanışma yaşatacak. Depremzede sanatçılarla dayanışma sanatı yeniden ayağa kaldıracak. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesindeki tiyatro topluluklarına sahnelerini açıyor. Depremzede tiyatro toplulukları dayanışma turnesi için İstanbul’da bir araya geliyor. Sadece Tiyatro toplulukları değil, Hatay’ın dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu ile Hatay Akademi Orkestrası dayanışmanın müziğini İstanbul’da yapacak. Depremde kaybettiğimiz sanatçılar anılacak.

ÖRNEK PROJELER

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı örnek bir projeye imza atıyor. Deprem bölgesindeki tiyatro topluluklarını bir araya getiriyor. Dayanışma projesi ile İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kapsayan 26 – 30 Mart tarihleri arasında İstanbul’daki oyunların yanı sıra Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi’yle birlikte depremden etkilenen illerdeki tiyatro ekiplerine de ücretsiz sahne verecek. Kültür merkezlerinin sahnelerindeki perdeler depremzede tiyatro sanatçıları için açılacak.

SANAT AYAĞA KALKACAK

Yıl boyunca sürecek dayanışma projesiyle bölgedeki tiyatrolar İBB sahnelerinde yer alacak. Dünya Tiyatro Günü’nde, 5’i yetişkin, 3’ü çocuk oyunu olmak üzere toplam 8 tiyatro oyunu sahnelenecek. Depremden etkilenen bölgedeki tiyatro topluluklarının sahne almasıyla sanat yeniden ayağa kalkacak.

DEPREMZEDE TİYATRO TOPLULUKLARI

Adana Gösteri Sanatları Merkezi “Canlanan Masallar”, Adana Gülse Tiyatro “Vikingler Yıldız Taşı Kolyesi”, Osmaniye Pano Kids/Tiyatro Mavra “Bugün Ne Anlatsam” adlı çocuk oyunlarını ve Adana Ekol Casting “Eyvah Babam Kapıda”, Hatay Ortak Sahne “Halktan Biri”, Adana Reverans Sanat “Üç Kadın ve Bir Kavanoz Kül”, Tarsus Şehir Tiyatrosu “Duvar”, Hatay Nar Sahne “Bağ” adlı yetişkin oyunlarını İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak sahneleyecek. Oyun programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

ANTAKYA MENEDİYETLER KOROSU VE HATAY AKADEMİ ORKESTRASI İSTANBUL’DA SAHNE ALACAK

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın dayanışma projesi tiyatro topluluklarıyla sınırlı kalmayacak. Dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu ve Hatay Akademi Orkestrası da İstanbul’da sahne alacak. İBB Orkestralar Müdürlüğü, Hatay Akademi Orkestrası ve Antakya Medeniyetler Korosu bir araya gelerek bu dayanışmaya ortak olacak. Yıl boyunca devam edecek olan dayanışma sürecinde, iki müzik topluluğu, İBB Orkestralar Müdürlüğü ile birlikte konserler verecek. “Dayanışmanın Müziği” projesinin ilk konseri İBB Orkestraları Antakya Medeniyetler Korosu ile 31 Mart Cuma akşamı saat 21.00’de, ikinci konseri İBB Orkestraları; Hatay Akademi Orkestrası ile 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

HATAY’IN İLK VE TEK SENFONİ ORKESTRASI

Profesyonel müzisyenler, müzik öğretmenleri, konservatuvar mezunları ve konservatuvar öğrencilerinden oluşan Hatay Akademi Orkestrası’nın şefliğini, aynı zamanda kurucusu olan Ali Uğur üstleniyor. Hatay’ın ilk ve tek senfoni orkestrası olma özelliğini taşıyan, bünyesinde bulunan Hatay Çok Sesli Korosu’yla bir bütün halinde hareket eden orkestra, kendini kültür ve sanat alanında bir dönüşüm hareketi olarak tanımlıyor.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEN KORO

Antakya Medeniyetler Korosu ise, medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak, müzik aracılığıyla barış, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi mesajları vermek amacıyla 2007 yılında kuruldu. Alevi, Sünni, Ermeni, Ortodoks, Katolik ve Musevileri buluşturan, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoş görüsünü tüm dünyaya tanıtan koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Koronun şefliğini Yılmaz Özfırat üstleniyor.

DEPREMDE KAYBETTİĞİMİZ SANATÇILAR ANILACAK

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan “Dayanışmanın Müziği” projesiyle, yaşanan felaketin ardından depremde kaybettiğimiz Hatay Akademi Orkestrası müzisyenleri Büşra Kırkıcı Zateri, Cansu Çilingir, Abdurrahman Düzgün ve Ali Yılmaz, Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz anılacak.

ÜCRETSİZ KONSER DAVETİYELERİ RADAR İSTANBUL’DAN TEMİN EDİLEBİLECEK

Konserin ücretsiz davetiyeleri, İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarında duyurulmasının ardından, Radar İstanbul uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

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