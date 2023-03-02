İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun öncülüğünde, “Dayanışmanın Kalbi Yenikapı’da Atıyor” sloganıyla İBB’nin Yenikapı Yardım Toplama Merkezi’nde ‘İyilik İstasyonu’ açıldı. İstanbul Vakfı ve İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle açılan ‘İyilik İstasyonu’, afetzedelerin kıyafet ve belli temel ihtiyaç malzemelerini ücretsiz olarak temin edebilecekleri bir dükkan olarak hizmet veriyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşadığımız iki büyük deprem ve daha sonra 20 Şubat’ta Hatay’da meydana gelen deprem hepimizi derinden üzdü. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul’un çalışmaları Hatay’da yoğunlaştı. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları ve diğer çalışmalara katılmak üzere bölgeye giden ekiplerimizin yanı sıra İstanbul’da da yardım organizasyonu başlatıldı. İBB’nin Yenikapı ve Kartal’da oluşturulan lojistik merkezlerinde binlerce gönüllü yardıma koştu, bizzat çalışmalara katıldı. Yüzlerce tır dolusu yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. İlk etapta sadece kullanılmamış ürünlerin kabul edildiği ve gönderildiği Yenikapı’daki yardım merkezinde şimdi de dayanışmanın genişleyerek devam etmesi amacıyla ‘İyilik İstasyonu’ açıldı.

DAYANIŞMANIN KALBİ YENİKAPI’DA ATMAYA DEVAM EDİYOR

İBB Yenikapı Yardım Merkezi’nde, bir yandan yardım tırlarının bölgeye ulaştırılması için çalışmalar devam ederken, diğer yandan da İstanbul Vakfı ve İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle açılan ‘İyilik İstasyonu’, İstanbul’a yerleşen afetzedelerin kıyafet ve belli temel ihtiyaç malzemelerini temin edebildikleri bir dükkan olarak hizmet veriyor. Çocuk, kadın ve erkek sıfır ve/veya temiz ikinci el kıyafetler, çocuklar için oyuncaklar, temel hijyen malzemeleri gibi ürünler, İyilik İstasyonu’na gelen afetzedeler tarafından ücretsiz olarak alınabiliyor.

ÇOCUK OYUN ALANI DA OLACAK

İyilik İstasyonu’nda, çocuklarıyla birlikte gelen afetzede vatandaşların alışveriş esnasında çocuklarını vakit geçirmeleri için bırakabilecekleri bir ‘Çocuk Oyun Alanı’ da mevcut.

Ürünlerin bağış yoluyla temin edildiği merkez; haftanın 7 günü, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başlangıç olarak 3 ay açık kalması öngörülen ‘İyilik İstasyonu’nun süresi, ihtiyaç tespitine göre belirlenecek.