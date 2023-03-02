Siz önce kulüp başkanlarını istifaya çağırın

Deprem felaketi sonrası futbolla moral buluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda çadırlarında futbol izleyen depremzedelerin görüntüleri de sosyal medyaya yoğun bir şekilde yansımıştı.

Tabii futbolla moral bulalım derken, bunu kötüye kullanan bazı gruplar da yok değil. Sözde hükümeti istifaya çağıran “3-5 kişiden” bahsediyorum. Yahu siz önce hükümeti istifaya çağırmak yerine, destek verdiğiniz takımın başkanlarını istifaya çağırın.

Dünyanın parasını harcayan ve hiçbir başarısı olmayan Ali Koç ile taraftarın isteklerine bir türlü karşılık veremeyen, birçok yanlış transfere imza atan Ahmet Nur Çebi… Bu kadar yanlışa rağmen neden hala görevde? Ali Koç şampiyon olamamasına rağmen neden görevde?

Galatasaray’ın kadrosu Süper Lig’in üstünde



Başta Dursun Özbek ve Erden Timur olmak üzere tüm yönetime teşekkür etmek gerekir. Süper Lig’in üstünde bir kodroyu kurup taraflı tarafsız herkese güzel futbol izlettikleri için.

Hemen bir konuyu da aklıma gelmişken yazayım. Erden Beyin futbolla ilgilendiği kadar, Galatasaray’ın basketbol şubesiylede ilgilenmesi gerekir. Bildiğim kadarıyla geçen sene basketbol şubesi Erden Timur’un kontrolündeydi.

Başarısız giden basketbol şubesi yeniden Erden beyin desteğiyle ayağa kalkabilir. Buna önem ve destek vermek gerekir.

Galatasaray’a gelen herkes mutlu



Futbol hayatında zirveyi görmüş ve sonra düşüşe geçen futbolcuların bazıları Türkiye’yi tercih etmişti. Beşiktaş’a gelen Alex Teixeira, Dele Alli ve Miralem Pjanic. Bu oyuncular Türkiye’de aradığını bulamadı.

Bu Beşiktaş’ın şanssızlığı mıdır bilemem ama yine zirveyi gören Mauro Icardi ve genç yaşta olmasına rağmen Roma’da mutlu olmayan Nicolo Zaniolo Galatasaray’da adeta küllerinden yeniden doğdu.

Zaniolo daha yeni olmasına rağmen takıma adapte oldu ve şu an İtalya’da spor gazetelerinin manşetlerini süslemeye başladı bile.