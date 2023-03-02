İSTANBUL’DA YEŞİL DÖNÜŞÜME AB’DEN DESTEK

İBB’nin ‘Yeşil ve Karbon Nötr Bina Dönüşümü Rehberi- İstanbul Modeli’ projesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından iki yıl süreliğine hibe ve teknik destek almaya hak kazandı. Programa başvuran 33 ülkenin 159 kenti arasından 53 pilot şehir seçildi. İstanbul, Türkiye’den projesi onaylanan tek şehir oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, AB’ye bağlı AB Şehirleri Misyonu’nun Pilot Şehirler Programı çağrısına, Kasım 2022’ de başvurdu. Başvuruya ‘Yeşil ve Karbon Nötr Bina Dönüşümü Rehberi-İstanbul Modeli’ projesiyle (Green and Carbon Neutral Building Transition Guide- Istanbul Model (Build4GreenIST) katılım sağlandı. İstanbul, seçilen pilot şehirlerden biri olarak 2 yıl boyunca teknik ve mali destek almaya hak kazandı. Türkiye’den seçilen tek pilot şehir İstanbul oldu.

‘YEŞİL VE KARBON NÖTR BİNA DÖNÜŞÜMÜ’

Kentteki binaların sabit enerji kullanımını verimli hale getirmek hedefiyle İstanbul için “Yeşil ve Karbon Nötr Bina Dönüşümü Rehberi’ projesi tasarlandı. Projeyle şehirdeki eski ve deprem riskli bina stoğu, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenirken aynı zamanda bu yapıların yeşil ve karbon nötr olması adına bir kılavuz rehber hazırlanacak. Sensörler vasıtasıyla seçilecek pilot bölgedeki konutlarda enerji tüketimi takip edilecek. Belirlenen yol haritası ve veriler ışığında enerjinin verimli kullanılması adına davranış değişikliği sağlamaya dönük çalışmalar yapılacak.

AB Pilot Şehirler programı kapsamında seçilen 53 pilot şehre projeleri için toplamda 32 milyon Avro fon sağlanacak.