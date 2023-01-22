Sosyal medya uygulamaları Acil durumlar için paylaşım yeri değildir!

112 ARAMAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİNİZ OLMALI!

Sosyal medyanın doğru kullanımının bize sağladığı faydaları daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Teknoloji’nin hayatımızdaki yeri tartışılmayacak kadar açık ve nettir.





Sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımızın saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye ulaşabildiğini biliyoruz, bu uygulamalar aracılığıyla günlük hayatımızda aksayan kamu ve özel sektördeki işlerin düzeltilmesi için doğru kişilere / yetkililere bilginin ulaşımı konusunda kullanılmasının başarılı sonuçlar verdiğini de biliyoruz. Aksadığını gördüğümüz bir işin çözümü için bu uygulamaları aktif olarak kullanıyoruz. Buna “ Medyanın gücü “diyebiliriz.



Ülkemizin başına gelen en üzücü afet olaylarından biri olan deprem bölgesi için insanlarımız sosyal medya üzerinden yardım topladılar, hızlıca kampanyalar düzenlediler ve organize oldular. Buraya kadar sosyal medyanın gücünü kullanmak konusunda bir problem yok.

Ama iş bireysel hayati yardım konusuna geldiği zaman işin rengi değişiyor, o çok güvendiğimiz sosyal medya paylaşımlarımız milyonlarca kişi diye tabir ettiğimiz internet kullanıcılarının paylaşımları arasında kaybolup gidebilir. Buna benzer olayları da çok yakında yaşadık! Hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış, ihbar niteliğinde olduğunu anlayamadık. Bilgi akışının çok yoğun olduğu olağan üstü durumlarda bilgiyi doğrulama şansımızda nerdeyse yok denilebilecek kadar azdır. Büyük bir bilgi kirliliği, karışıklık yaşadık.

İnternet uygulamaları ile yaptığımız acil çağırı paylaşımlarında sizlere inanan, ciddiye alan kişiler olduğu gibi sizin verdiğiniz bilgilerin yalan olduğunu, sahte paylaşım olduğu veya yaptığınız paylaşımlara kendilerince alakasız eklemeler yaparak konuyu içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyen kişiler de olacak. Acil durumlarda zamanın ne kadar değerli olduğunu tartışmasız hepimiz bilmekteyiz.

Bu yüzden gerçek acil durum aramalarımızı konusunda uzman kişilerden oluşan, teknolojik donanımı bu konuda hazır olan 112 Çağrı Merkezi çalışanlarından yardım almamız bizim için hayati önem taşımaktadır.

Ülkemizde başımıza gelen acil durumlarda yardım almak için aradığımız 112, 155, 156 gibi acil çağrı numaraları vardı. Birçok numara olması panik anında insanların hangi numaradan destek isteyecekleri konusunda sorunlar yaşanmasına sebebiyet veriyordu. Mağduriyet yaşayan kişilerin daha kolay ve doğru hizmet almalarını amaçlayarak, 29 Temmuz 1991 Tarih de alınan karar ile Avrupa bölgesindeki tüm ülkelerde “112” hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası olarak kullanımını bölgedeki insanların hangi ülkeden olurlarsa olsunlar daha kolay destek almalarını sağlayacak tek numara olması konusunda karar almışlardır.

Bu sebeple 10 Temmuz 2021 itibariyle çalışmaları tamamlanan merkezi acil destek ağı ülkemizde de tüm acil yardım numaralarını 112 çatısı altında toplamıştır.

Türkiye’de 112 acil çağrı hizmeti 4 dilde verilmektedir. Ayrıca işitme engelli vatandaşlarımız için 112 engelsiz uygulamasıyla da hizmet vermektedir.

122 aradığınız andan itibaren neler olur, teknolojik sistem nasıl çalışır?



Acil çağırı merkezini arayan kişisinin öncelikle arama yaptığı konum harita üzerinden tespit edilir, çağırı ekranında konum bilgileriniz belirlenir, cep telefonu üzerinden gelen bir arama ise baz istasyonları aracılığıyla en yakın konumunuz tespit edilir.



Araya kişinin heyecan, korku veya doğru adres bilgisi veremeyeceği durumlarda ise çağrı merkezi personelini kişiye en yakınında ne olduğunu, çevresinde neler gördüğü gibi bilgileri sorar. Bu şekilde sistemde bulunan Autocomplete teknolojisi ile ( POİ ) sisteminde ticari veya ticari olmayan bütün yer adlarına ulaşır, yerin tespiti için arayanın verdiği bilgiler doğrultusunda daha doğru yer tespiti yapılır. Acil çağrı uzmanı zor durumda olan vatandaş için bulunduğu durumda nasıl davranması gerektiği gibi konularda da telefon ile yönlendirmelerde bulunur. Gerekirse psikolojik olarak da destek verir.

Bundan sonraki süreç de ise arayan kişinin mağduriyetine göre konu ve konum bilgileri polis, sağlık, itfaiye gibi ilgili ekiplerde bulunan mobil uygulama sistemlerine merkez tarafından gönderilir.



Ekipler kendilerine gönderilen konuma doğru intikal ederler. Ellerindeki sistem olay yerine en hızlı nasıl ulaşabilecekleri konusunda onlara rota konusunda yardımcı olur. Merkez tarafından eğer gerek duyulursa olay yerine farklı birimlerde aynı anda yönlendirilir.



Acil çağırı hizmeti bu kadar profesyonel olarak verilmekteyken en son yaşanan deprem sonucunda insanların birçoğunun 112 aramak yerine sosyal medya hesapları üzerinden yardım istediklerini gördük. Gerçekten insan yaşamının saniyelerle ölçüldüğü bu anlarda özellikle gençlerimizin yanlış yerlerden yardım medet ummaları çok üzücüydü benim için.

112 aramak birinci önceliğimiz olmalı, sonrasında ailenize, arkadaşlarınıza ulaşmak için sosyal medya dan da yardım isteye bilirsiniz. Belki de o anki çaresizlikle her platformdan sesinizi duyurmak isteyebilirsiniz. Ama! Sadece kuruluş prensibi eğlence ve günlük paylaşım olan bir sosyal medya uygulamasından yapacağınız paylaşım sizi kurtarmaya bilir, bu tercihinizi canınız ile ödeyebilirsiniz.

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