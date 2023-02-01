KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ODABAŞI AFET BÖLGESİNDE

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı BAK Kadıköy’ün arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü Hatay Antakya, Odabaşı mahallesine gitti. Ekip Odabaşı mahallesinde aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 16 kişiyi, Samandağ’da ise 75 yaşında bir kişiyi enkaz altından sağ kurtardı. Başkan Odabaşı “Hayata tutunan her canla yeniden doğuyoruz.” dedi.

BAK Kadıköy, AFAD’ın çağrısıyla merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hasara neden olan depremde 31 kişilik arama kurtarma ekibi ve arama köpeği Lena’yla afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Orta Seviye Arama Kurtarma akreditasyonu sahibi ekip, Köpekli Arama Timleri sertifikasına sahip arama köpeğiyle Hatay’ın Odabaşı mahallesinde aralarında 16 aylık ve 3 yaşında iki bebeğin de olduğu 16 kişiyi; Samandağ’da ise 75 yaşlarında bir vatandaşı enkaz altından sağ çıkarttı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bu sabah erken saatlerde afet noktasına vardı.

“HAYATA TUTUNAN HER CANLA YENİDEN DOĞUYORUZ”

Odabaşı ilk olarak BAK Kadıköy ekibinin arama çalışmalarını sürdürdüğü Odabaşı Mahallesi’ne gitti. Orada ekibin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan belediye başkanı “Ekiplerimizle koordineli bir şekilde hem afet noktasından hem de Kadıköy’den çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hayata tutunan her canla yeniden doğuyoruz. Umudumuz olan BAK Kadıköy ve tüm arama kurtarma ekiplerine minnet duyuyoruz.” dedi.

“LİSTEDEKİ MALZEME DIŞINDA YARDIM GETİRMEYİN”

Odabaşı Hatay Defne’de sıcak yemek dağıtımı yapan Gezici Aşevi tırında yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Yardım tırlarının Hatay’a vardığını da bildiren Odabaşı yardım malzemeleriyle ilgili şöyle bir çağrıda bulundu: “Defne Kaymakamlığı önündeyiz. Gezici Aşevi tırımız yemek dağıtımı yapıyor. Kadıköy’den yola çıkardığımız yardım malzemelerinin büyük bir bölümü Hatay’a vardı. Fakat sizden ricamız, sosyal medya hesaplarımızdan yayımlamış olduğumuz listedekileri sadece tedarik edin. Çünkü buradaki depolar giysilerle dolmuş durumda. Yayımladığımız liste dışında başka bir malzeme Kadıköy Belediyesi’ne getirilmesin lütfen.”

GEZİCİ AŞEVİ AFET BÖLGESİNDE

Kadıköy Belediyesi’nin olası afetlerde sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere bünyesine kattığı 2 adet Gezici Aşevi tırları da afet bölgesinde sıcak yemek dağıtıyor. Aşevlerinden bir tanesi Hatay’ın Samandağ ilçesi jandarma komutanlığının önünde, diğeri ise Defne ilçesi hükümet konağının önünde sıcak yemeği afetzedelere servis ediyor. Ayrıca 2 mobil ikram aracı da Malatya’da hizmet veriyor.

KADIKÖY’DE DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Kadıköy Belediyesi’nde depremin hemen ardından kriz masası kuruldu. Çoğu üniversite öğrencisi gönüllü gençlerden, Kadıköylülerden ve belediye personelinden oluşan ekip yardım malzemelerini tasnifleyerek afet noktalarına gönderimlerini sağlıyor. Yardım paketleri AFAD’tan gelen yönlendirmelerle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine kara ve deniz yoluyla ulaştırılıyor. Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla ihtiyaç duyulan malzemeleri sıraladı ve bu malzemeler dışındakiler için depoların dolduğunu duyurdu. Sadece kabul edilecek yardım malzemeleri kuru bakliyat, konserve, bebek bezi, bebek maması, biberon, kadın pedi, ıslak mendil ve sıvı sabun.