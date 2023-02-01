GÖÇÜK ALTINDA İLETİŞİM HAYAT KURTARDI

Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerinde etkili olan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.



Afetler hakkında eğitimli olan kişiler deprem gibi olağan üstü durumlarda bilinçli hareket ederek evlerinde daha önceden belirledikleri eşyaların yanlarına sığınmaları diğer bir değişle yaşam üçgeni oluşturmaları sayesinde kendilerini ve ailelerinin hayatlarını kurtardıkları haberlerini izliyoruz.

Bu hazırlıkların dışında bir de bize deprem çantalarından, içlerine koymamız gereken malzemelerden bahsedildi. Afetlerde bu tarz bir çantanın önemi tartışılamaz. Su, gıda, el feneri, battaniye, sesimizi duyurmak için düdük vs. hepsini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Bilmeyenlerimiz var ise internet’ den bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirler. Fakat deprem gibi afetlerde olaylar saniyeler içinde gelişiyor hazırladığımız çantaları yanımıza alabilecek kadar zamanımız olmayabilir. Bu yüzden deprem çantasını afet durumlarından kurtulan kişilerin daha çok faydalandığını söylemek gerekir. Deprem çantasının ilk 48 saatte yardım gelene kadar insanların hayatlarını belirli düzeyde sürdürmeleri için faydalı olacağına inanıyorum.

6 Şubat 2023 gecesi deprem bölgelerinde cep telefonları yastığının altında ve bataryası dolu olanların, telefonuna uzak olan insanlardan daha avantajlı olduğunu hepimiz gördük. Afet durumlarında “ iletişim nefes almak kadar önemli “ diyebiliriz.

Deprem olduğunda dakikalar içinde afet kaynaklı hasarlardan veya afet sonrası güvenliğimiz için Elektrik, Su, Doğalgaz gibi hizmetler ilgili kuruluşlar tarafından devre dışı bırakılır. Kısacası günlük yaşamamızı sürdürebilmek için gerekli olan tüm sistemler durur.

Göçük altında kalındığı andan itibaren tek başınayız! Nefesimizin yettiği kadar sesimizi duyurabiliriz veya iletişim araçlarımızın bataryalarının ömrü kadar kurtulma, sesimizi daha fazla kişiye duyurma şansımız olacaktır. Cep telefonları ile diğer bir kurtulma yönteminin de telefonla konuşamayacak, yazamayacak kısacası yardım isteyemeyecek kadar zor durumda olan kişilerin mobil cihazlarının ışıklarını yakarak yerlerini belli ettiklerini yardım talebinde bulunduklarını da unutmamak lazım. Çocukların kollarındaki nabız ölçer, gps konum bilgisi veren akıllı saatlerinde tartışmasız kurtarma operasyonlarında işe yaradığını gördük.

Evinden sağ çıkabilen kişiler devletin, vatandaşların yardım ve destekleri ile bir şekilde hayatın akışına kendilerini bırakırlar, afet sürecinde hayatlarına devam ederler. Deprem anında evlerinden çıkamayan göçük altında kalan kişilerin Allah’a sığınmaları ve mucizeler dışında yanlarında seslerini duyurabilecekleri, konumlarını gösterebilecek tek malzemenin mobil iletişim cihazları olduğunu hepimiz gördük.

Bu sebepten afet bölgelerinde iletişim sinyallerinin en üst düzeyde olması için mobil baz istasyonlarının afet bölgesine ne kadar önemli olduğunu da bilmek gerekir. Haberlerden izlediğimiz ve vatandaşlarımızın da ifade ettiği gibi mobil baz istasyonlarının eksikliği afet bölgesinde iletişimin durmasına sebep olmuş, ciddi sorunlara yol açtığını da hepimiz izledik / gördük.

Göçük altından 112’ yi arayanlar, sosyal medya hesaplarından video çekerek yardım isteyenler, fenomenlerin veya ünlülerin hesaplarına konum bilgilerini içeren mesajlar gönderen kişileri biliyoruz. Bu yardım çığlıklarının sonucu olarak da kurtulma haberlerini izledik.

Bu yaşadığımız acı tecrübelerden yola çıkarak, ülkemizde oluşabilecek afetler hakkında uzmanlar tarafından anlatılan uyarıları dinleyerek, öncelikle kendi ailemizden başlayarak güvenlik tedbirlerini ivedilikle almamız gerekmektedir.



Bundan sonra akşamları yatarken telefonlarımızın şarjlarının tam dolu olarak yakınımızda olması, imkân varsa deprem çantamızın içine veya yatağımızın yakınında yedek güç kaynağı bulundurmamızın önemini yazarak siz değerli okurlarımıza hatırlatmak istedim.

Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu unutmadan, bir gün bizlerinde deprem gerçeği ile mücadele vermemiz gerekeceğini, günlük yaşantımızı sürdürürken gerekli tedbir ve önlemleri alarak yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir.