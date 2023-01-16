İstanbul’da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenecek alanlar yeniden belirlendi

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre;

İstanbul’da 2023 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâhları Duyurusu Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ile Aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca, Valilik Makamının 373162 sayılı Olur’u ile 2023 yılı içerisinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenecek alanlar belirlenmiş olup söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya belirtildi.

2023 YILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI

1-ADALAR İLÇESİ BÜYÜKADA ATATÜRK MEYDANI; Toplanma Alanı: İskele Meydanı Yürüyüş Güzergâhı: Gülistan Caddesi üzeri Toplantı Alanı: Büyükada Atatürk Meydanı Dağılma Güzergâhları: Gülistan Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

2-ADALAR İLÇESİ HEYBELİADA MEYDANI; Toplanma Alanı: İskele Meydanı Yürüyüş Güzergahı: ……………… Toplantı Alanı: Heybeliada Meydanı Dağılma Güzergâhları: Ayyıldız Caddesi ve İskele Meydanı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

3-ADALAR İLÇESİ BURGAZADA ATATÜRK MEYDANI; Toplanma Alanı: Burgazada Şehir Hatları Önü Yürüyüş Güzergâhı: Çarşı Caddesi Toplantı Alanı: Atatürk Meydanı Dağılma Güzergâhları: Çarşı Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

4-ADALAR İLÇESİ KINALIADA İSKELE MEYDANI; Toplanma Alanı: Kınalıada Çarşı Caddesi Yürüyüş Güzergâhı: Çarşı Caddesi Toplantı Alanı: İskele Meydanı Dağılma Güzergâhları: Çarşı Caddesi, Alsancak Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

5-ARNAVUTKÖY İLÇESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MEYDANI; Toplanma Alanı: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı İçerisi Yürüyüş Güzergahı: …… Toplantı Alanı: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Dağılma Güzergâhları: Nene Hatun Caddesi, Gençosman Caddesi, Demircan Sokak, Karatay Sokak Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

6-ARNAVUTKÖY İLÇESİ HADIMKÖY BÖLGE PARKI; Toplanma Alanı: Hadımköy Bölge Parkı içerisi Yürüyüş Güzergahı : …… Toplantı Alanı: Hadımköy Bölge Parkı Dağılma Güzergâhları: Yaşar Doğu Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Hadımköy-Haraççı Yolu, Mesut Akgünay Sokak, Minyatür Sokak Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

7- AVCILAR İLÇESİ AVCILAR İDO İSKELESİ OTOPARK ALANI; Toplanma Alanı: İskele Caddesi üzeri Yürüyüş Güzergâhı: İskele Caddesi Toplantı Alanı: Avcılar İDO İskelesi Önü Otopark Alanı Dağılma Güzergâhları: İskele Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

8- BAKIRKÖY İLÇESİ SİNAN ERDEM SPOR SALONU ARKASI OTOPARK ALANI; Toplanma Alanı: Sinan Erdem Spor Salonu Arkası Otopark Alanı İçerisi Yürüyüş Güzergahı : ………………………. Toplantı Alanı: Sinan Erdem Spor Salonu Arkası Otopark Alanı Dağılma Güzergâhları: Ataköy Bulvarına bağlantılı Tali Yollar Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

9- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ BAŞAKŞEHİR GÖLET TÖREN ALANI; Toplanma Alanı: Başakşehir Sanatçılar Sokağı Yürüyüş Güzergahı : ………………………. Toplantı Alanı: Başakşehir Gölet Tören Alanı Dağılma Güzergâhları: Sanatçılar Sokağı, Parkiçi Yolu Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

10- BAYRAMPAŞA İLÇESİ YAHYA KEMAL CADDESİ-UYGUR CADDESİ KESİŞİMİ VE DEMİRKAPI CADDESİ – ATIŞALANI CADDESİ KESİŞİM ALANI; Toplanma Alanı: Yahya Kemal Caddesi-Uygur Caddesi Kesişimi Ve Demirkapı Caddesi – Atışalanı Caddesi Kesişim Alanı Yürüyüş Güzergahı : ………………………. Toplantı Alanı: Yahya Kemal Caddesi-Uygur Caddesi Kesişimi Ve Demirkapı Caddesi – Atışalanı Caddesi Kesişim Alanı Dağılma Güzergâhları: Yahya Kemal Caddesi, Uygur Caddesi, Demirkapı Caddesi, Atışalanı Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

11- BAĞCILAR İLÇESİ BAĞCILAR MEYDAN ALANI; Toplanma Alanı: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Üzeri Yürüyüş Güzergâhı: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Toplantı Alanı: Bağcılar Meydan Alanı Dağılma Güzergâhları: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, 1020 Sokak, Osmangazi Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

12- BAĞCILAR İLÇESİ KİRAZLI METRO İSTASYONU OTOPARK ALANI; Toplanma Alanı: Otopark Alanı içerisi Yürüyüş Güzergahı : …………. Toplantı Alanı: Otopark Alanı Dağılma Güzergâhları: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Mevlana Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

13- BEYKOZ İLÇESİ KÜÇÜKSU ÇAYIRI MEYDANI; Toplanma Alanı: Alan içerisi Yürüyüş Güzergahı : …………. Toplantı Alanı: Küçüksu Çayırı Meydanı Dağılma Güzergâhları: Cuma Yolu, Kandilli Göksu Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

14- BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ CUMHURİYET CADDESİ ETKİNLİK ALANI; Toplanma Alanı: Cumhuriyet Caddesi Beylikdüzü Etkinlik Alanı Yürüyüş Güzergâhı: Cumhuriyet Caddesi Toplantı Alanı: Cumhuriyet Caddesi Beylikdüzü Etkinlik Alanı Dağılma Güzergâhları: Cumhuriyet Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

15- ÇATALCA İLÇESİ CUMHURİYET MEYDANI; Toplanma Alanı: Cumhuriyet Meydanı Alan İçerisi Yürüyüş Güzergahı : …………. Toplantı Alanı: Cumhuriyet Meydanı Dağılma Güzergâhları: Münif Sevi Caddesi, Atatürk Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

16- ESENLER İLÇESİ GİYİMKENT KAVŞAĞI ALANI; Toplanma Alanı: Ticaret Caddesi üzeri Yürüyüş Güzergâhı: Ticaret Caddesi Toplantı Alanı: Havaalanı Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, Ticaret Caddesi ve İpekyolu Caddesi kesişimizdeki Giyimkent Kavşağı Dağılma Güzergâhları: İpekyolu Caddesi, Ticaret Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

17- ESENLER İLÇESİ MENDERES PARKI ALANI; Toplanma Alanı: Karatay Sokak ve Piri Reis Caddesi Kesişimi Yürüyüş Güzergâhı: Piri Reis Caddesi Toplantı Alanı: Menderes Parkı Alanı Dağılma Güzergâhları: Piri Reis Caddesi, 342. Sokak, 343. Sokak Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

18- ESENLER İLÇESİ TAŞ CAMİ ÖNÜ ALANI; Toplanma Alanı: Deprem Parkı Önü, Yürüyüş Güzergâhı: Akseki Caddesi Toplantı Alanı: Taş Cami Önü Alanı Dağılma Güzergâhları: Karaoğlanoğlu Caddesi, 792 Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

19- ESENYURT İLÇESİ CUMHURİYET MEYDANI; Toplanma Alanı: Cumhuriyet Meydanı Alanı İçerisi Yürüyüş Güzergahı : …………. Toplantı Alanı: Cumhuriyet Meydanı Dağılma Güzergâhları: 1103 Sokak, 19 Mayıs Bulvarı, Doğan Araslı Bulvarı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

20- ESENYURT İLÇESİ TURGUT ÖZAL STADYUMU YANI ALANI; Toplanma Alanı: Meydan İçerisi Yürüyüş Güzergahı : …………. Toplantı Alanı: Turgut Özal Stadyumu Yanı Alanı Dağılma Güzergâhları: 1803 Sokak, 1822 Sokak Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

21- ESENYURT İLÇESİ NECMİ KADIOĞLU STADYUMU ÖNÜ; Toplanma Alanı: Meydan İçerisi Yürüyüş Güzergahı: …………. Toplantı Alanı: Necmi Kadıoğlu Stadyumu Önündeki alan Dağılma Güzergâhları: 270. Sokak Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

22- FATİH İLÇESİ YENİKAPI SAHİL ALANI; Toplanma Alanı: Yenikapı Sahil Alanı İçerisi Yürüyüş Güzergahı: …………… Toplantı Alanı: Yenikapı Sahil Alanı Dağılma Güzergâhları: Kennedy Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

23-GÜNGÖREN İLÇESİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI; Toplanma Alanı: Park Alanı İçerisi Yürüyüş Güzergahı: …………… Toplantı Alanı: 15 Temmuz Şehitler Parkı Dağılma Güzergâhları: Adnan Kahveci Bulvarı, Heybeli Caddesi, Şevket Dağ Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

24- KARTAL İLÇESİ KARTAL MEYDANI; Toplanma Alanı: Neyzen Tevfik Caddesi üzeri Türk Büyükleri Anıtı Yürüyüş Güzergâhı: Neyzen Tevfik Caddesi Başlangıç, Savarona Caddesi Toplantı Alanı: Kartal Meydanı Dağılma Güzergâhları: Savarona Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Rıhtım Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

25- KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ FEVZİ ÇAKMAK MEYDANI ; Toplanma Alanı: Fevzi Çakmak Meydanı İçerisi Yürüyüş Güzergahı: ………………. Toplantı Alanı: Fevzi Çakmak Meydanı Dağılma Güzergâhları: Ülkem Sokak, 904 Çk. Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

26- MALTEPE İLÇESİ MALTEPE SAHİL ALANI; Toplanma Alanı: Kadıköy İlçesi yönünde Turgut Özal Bulvarı (Sahil Yolu) ile Büyük Yalı Caddesi Kesişimi ve Kartal İlçesi Yönünde Turgut Özal Bulvarı (Sahil Yolu) ile Piri Reis Caddesi Kesişimi Yürüyüş Güzergâhı: Turgut Özal Bulvarı Toplantı Alanı: Maltepe Sahil Alanı Dağılma Güzergâhları: Turgut Özal Bulvarı, Rıhtım Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

27- PENDİK İLÇESİ PENDİK CUMARTESİ PAZARI ALANI; Toplanma Alanı: Pendik Meydan Dr.Tahsin Arcan Parkı Yürüyüş Güzergâhı: Dr.Tahsin Arcan Park İçerisi Yürüyüş Pisti Toplantı Alanı: Pendik Cumartesi Halk Pazarı Alanı Dağılma Güzergâhları: Dr.Tahsin Arcan Parkı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

28- SANCAKTEPE İLÇESİ DEMOKRASİ CADDESİ ALANI; Toplanma Alanı: Demokrasi Caddesi Üzeri Yürüyüş Güzergahı: …………… Toplantı Alanı: Demokrasi Caddesi ve Ankara Caddesi Kesişimi Dağılma Güzergâhları: Demokrasi Caddesi, Ankara Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

29- SANCAKTEPE İLÇESİ SAMANDIRA MEYDANI; Toplanma Alanı: Altıyol Caddesi, Hilal Caddesi Yürüyüş Güzergâhı: Hilal Caddesi Toplantı Alanı: Samandıra Meydanı Dağılma Güzergâhları: Hilal Caddesi, Altıyol Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

30- SARIYER İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ MEYDANI; Toplanma Alanı: Sarıyer Deresi Sokak Yürüyüş Güzergâhı: Sarıyer Deresi Sokak Toplantı Alanı: Merkez Mahallesi Meydanı Dağılma Güzergâhları: Yeni Mahalle Caddesi, Sarıyer Deresi Sokak Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

31- SULTANGAZİ İLÇESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MEYDANI; Toplanma Alanı: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Yürüyüş Güzergahı : …………. Toplantı Alanı: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Dağılma Güzergâhları: M Caddesi, P Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

32- SULTANGAZİ İLÇESİ CEBECİ OTOBÜS SON DURAKLARI ALANI; Toplanma Alanı: Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı İçerisi Yürüyüş Güzergâhı: Atatürk Bulvarı Toplantı Alanı: Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı Dağılma Güzergâhları: Atatürk Bulvarı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

33- ŞİLE İLÇESİ YENİ ŞİLE KENT MEYDAN; Toplanma Alanı: Belediye Etkinlik Alanı Yürüyüş Güzergâhı: Üsküdar Caddesi, Plaj Yolu Caddesi Toplantı Alanı: Yeni Şile Meydanı Dağılma Güzergâhları: Üsküdar Caddesi, Plaj Yolu Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

34- ŞİLE İLÇESİ ŞİLE BELEDİYESİ MEYDANI; Toplanma Alanı: Üsküdar Caddesi Üzeri Yürüyüş Güzergâhı: Üsküdar Caddesi, Toplantı Alanı: Şile Belediyesi Meydanı Dağılma Güzergâhları: Üsküdar Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

35- TUZLA İLÇESİ TUZLA SAHİL TÖREN ALANI; Toplanma Alanı: Tuzla Sahil Tören Alanı İçerisi Yürüyüş Güzergahı : ……………. Toplantı Alanı: Tuzla Sahil Tören Alanı Dağılma Güzergâhları: Sahil Yolu Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

36- ZEYTİNBURNU İLÇESİ ABAY KUNANBAYOĞLU MEYDANI; Toplanma Alanı: Meydan İçerisi Yürüyüş Güzergahı : ……………. Toplantı Alanı: Abay Kunanbayoğlu Meydanı Dağılma Güzergâhları: Zübeyde Hanım Caddesi, 14. Sokak Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

37- ZEYTİNBURNU İLÇESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MEYDANI; Toplanma Alanı: Meydan İçerisi Yürüyüş Güzergahı : ……………. Toplantı Alanı: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Dağılma Güzergâhları: İnönü Bulvarı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır

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