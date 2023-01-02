VR Future yılın sanal gerçeklik olayı “Virtual Landscapes” VR Sergisi Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşuyor

VR Future, sanal gerçeklik filmlerinin dünya çapında eş zamanlı gösterildiği VR sergisi “Virtual Landscapes”in İstanbul ayağının ikinci yılını 3-5 Şubat 2023 tarihlerinde Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşturuyor.

Uluslararası sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network’ün bu yıl “Virtual Landspaces” adıyla ikincisi düzenlediği sergisi Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano’nun Türkiye’de kurduğu platform VR Future’ın ev sahipliği yaptığı sergi, 3-5 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul’da Müze Gazhane’de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sergide Venedik, Cannes, Tribeca ve Sundance gibi prestijli film festivallerinin VR bölümlerinden ödüllü filmler gösteriliyor.

Galaxy Network dünya çapında, dikkat çekici ve ödüllü sanal gerçeklik (VR) sergileri organize etmek ve bu alandaki çalışmaları tanıtmak amacıyla bir araya gelmiş sanat inisiyatifleri topluluğudur. İstanbul merkezli VR Future, özellikle lokasyon bazlı eğlence aracılığıyla uluslararası düzeyde sanal gerçeklik içeriği üretmek, finanse etmek ve dağıtmak için Web3 tarafından desteklenen Genişletilmiş Gerçeklik (Sanal ve Artırılmış Gerçeklik) uygulamaları geliştiren bir platformdur. Virtual Landscapes, Galaxy Network’ün her yıl düzenlediği serginin bu yılki adıdır.

Sergide Venedik, Cannes, Tribeca, Sundance, Raindance, VR Awards, Read Sea ve Sandbox gibi uluslararası festivallerin VR bölümlerinde yer almış ve ödüllü dokuz filmden oluşan seçkiyi izleyiciler deneyimleyebilecek.

Sergide öne çıkan yapımlar

Programda yer alan dokuz VR filmi orijinal dillerinde (çoğunlukla İngilizce) gösterilecek ve bazıları İngilizce altyazı içerebilir.

2nd Step, Ay’dan Mars’a ve ötesine uzayda ilerleyen bir VR yolculuğudur. Filmde izleyici, dünyadan çok uzakta, yabancı, keşfedilmemiş dünyaların ortasında bulunma; Apollo 11’in iniş noktası gibi mevcut ve gelecekteki uzay görevlerinin en heyecan verici ortamlarından bazılarını ziyaret etme; gizemli “Kızıl Gezegen” Mars’ı keşfetme gibi deneyimler yaşıyor.

The Scream VR, Edvard Munch’un ünlü tablosunun sanal gerçeklikteki karşılığıdır. Dehşetin çarpıttığı bu ünlü yüz, hayal gücümüzü o kadar ateşledi ki, dehşetin evrensel simgesi haline geldi. Sanat tarihinin en ünlü “çığlığının” sırlarını açığa çıkarmaya hazır mısınız? Tabloya dayanan The Scream VR, izleyiciyi ressamın saplantılarını keşfetmeye, etkileşimli ve duyusal bir sanal gerçeklik deneyimiyle çalışmaya götürüyor.

HanaHana Multi-Bloom, izleyicileri parıldayan bir güneşin kıpkırmızı bir göle ve yalnızca anıtsal kalıntılarla dolu ıssız kumlu adalara vurduğu, gerçeküstü bir evrene çeken, çok kullanıcılı ve etkileşimli bir deneyimdir. Bu çorak manzaradan farklı boyut ve cilt tonlarında kollar ve eller çiçekler gibi açar. İzleyiciler bu tuhaf ve vahşi doğayı geliştirebilir, sonsuza dek yeni kollar çıkarabilir ve yalnızca kişinin hayal gücüyle sınırlı en beklenmedik halüsinatif yapıları yaratabilirler.

Biolum, biyolüminesans (ışık saçan) hayvanların yaşadığı büyüleyici bir dünyayı keşfetmek için okyanusun keşfedilmemiş derinliklerine yapılan bir dalıştır. Film izleyiciyi ünlü bir deniz bilimcisi ve akıl hocası olan keşif lideri EVA’nın rehberliğinde uçurumları keşfeden deneyimli bir dalgıç (Rachael) rolüne sokar. Rachael, ışıldayan parazitlerin okyanus florasına ve faunasına bulaştığını keşfeder. Eva’nın onu neden oraya gönderdiğinin ardındaki şok edici gerçeği keşfettiğinde kendine de bulaşır ve zihni için büyüleyici bir mücadeleyle karşı karşıya kalır. Filme ünlü oyuncu Charlotte Rampling’in sesi eşlik ediyor.

In the Land of the Flabby Shnook, izleyiciyi kahramanların gözünden görülen büyülü bir yerde bir yolculuğa çıkarıyor. Küçük erkek kardeş ablasına karanlıktan korkmayı nasıl bıraktığını sorar ve ablası onu rüya gibi tabloların içine çeker.

Destekleyenler ve paydaşlar

Serginin Türkiye’deki destekleyenleri ve paydaşları arasında Datagate, Institut français Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Virgile Film ve Oda Studios yer alırken mekan partneri Müze Gazhane‘dir.

Serginin uluslararası paydaşları Paris’te Diversion Cinema ve Marsilya’da Chroniques, Berlin’de INVR.Space, Milano’da MEET Digital Culture Center, Barselona’da Espronceda, Tokyo’da Cinemaleap, Seul’de Bifan‘dır.

Tüm sergilere giriş ücretsiz ve 10 yaşından büyük herkese açıktır.

3-5 Şubat 2023 tarihleri arasında, saat 11:00’den 21:00’e kadar, sıra düzeniyle girişler gerçekleşecektir. “VR Future NFT” sahipleri için hızlı giriş önceliği sağlanacaktır.