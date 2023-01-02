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CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU’NDAN AKM’DE YILIN İLK KONSERİ: SÛZİDİLÂRÂ



Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yılın ilk konserini Atatürk Kültür Merkezinde Türk musikisinin kadim makamlarından Sûzidilârâ’yı eksen alan bir performansla gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezinde 22 Ocak Pazar günü 2023 yılının ilk konserini gerçekleştirecek. Dinleyicilere III. Selim’in ilahi aşkla oluşturduğu musiki makamına verilen isim olan ‘Sûzidilârâ’ makamından eserler seslendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nu Mehmet Hulusi Yücebıyık yönetecek. Konserin solistleri Filiz Oral ile Ender Doğan klasik ve sonrasındaki dönemlere ait eserlerle sahne alırken, Murat Bağdatlı (ud) ve Hüseyin Özkılıç (ney) ikilisi ise Türk saz musikisinin seçkin örneklerini seslendirecek.

📆 19 Ocak 2023 Perşembe 12:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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