SİNEMA CKM’YE GERİ DÖNDÜ

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan ve pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan sinema salonları, CKM Sineması ismiyle kapılarını sinemaseverlere açtı.

Tiyatro, konser, sergi, söyleşi ve yazarların imza günleriyle birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan CKM’de 13 Ocak Cuma günü itibariyle sinema salonları kapılarını açtı. Ziyaretçilerine kültür sanat alanında birçok alternatif sunan ve Anadolu yakasının gözde kültür sanat merkezlerinden CKM’deki sinema salonları pandemi sürecinde bir süre kapalı kaldı. Yapılan tadilat çalışmalarının ardından yeni yüzüyle sinemaseverlerle buluşan CKM Sineması’nın ziyaretçileri hem vizyon filmlerden oluşan seçkileri hem de Başka Sinema’nın özel gösterimlerini izleyebilecek.

CKM SİNEMASI’NIN İLK HAFTA PROGRAMI

CKM Sineması’nın ilk hafta programında usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin 2022 Cannes Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik ödüllerine layık görülen Aİ filmi; Dünya prömiyerini 75’inci Cannes Film Festivali’nde yapan, yönetmen ve senarist Emin Alper’in Avrupa Film Akademisi, Med Film Festivali, Antalya Altın Portakal, Ankara Film Festivali gibi sektörün prestijli ödüllerinin sahibi son filmi Kurak Günler; Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmi Servet Operasyonu; Mor ve Ötesi’nin geçen yılki stadyum konseri filmi Tamiri Mümkün gibi bir çok vizyon film yer alıyor. Vizyon filmlerinin yanı sıra Başka Sinema özel gösterimleri de CKM Sineması programında yerini aldı: Güneş Sonrası, Tiyatro Başka Sinemada: Prima Facia, Close, Aşk – Mark – Ölüm, Cennetten Gelen Çocuk filmleri sinemaseverlere sunuluyor. Programlar CKM Sineması’nın sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

KİTABEVİ SİNEMASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür Yayınlar Kitabevi de sinemaseverlerin uğrak noktası oldu. Sinemaseverler gösterim saatini beklerken kitabevinde vakit geçiriyor. Merkezin giriş katındaki kitabevinde yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek birçok kategoride kitaplar, Kadıköy temalı özel tasarım hediyelik ürünler yer alıyor ve yazarlarla okurları buluşturan söyleşi ve imza günleri düzenleniyor.