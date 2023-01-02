“Kalanlar” adlı oyun, 11 Ocak’ta Alan Kadıköy’de sahnelenecek!

Nilay Erdönmez, Enginay Gültekin, Elif Ongan Tekçe ve Kübra Balcan’ın oynadığı, usta oyuncu Suna Keskin’in ekran oyuncusu olarak yer aldığı eksilmek ve kalmak üzerine izleyicisine derinlikli sorular yönelten ‘Kalanlar’, 11 Ocak’ta Alan Kadıköy’de sahnelenecek.

Biri gidince arkasında ne bırakır? Geride bıraktıklarından ne kalır? Kim kimin kalanıdır? Kim kimde ne kadar kalır? Itır Karabulut’un kaleminden Yeşim Özsoy’un rejisiyle sahneye taşınan Kalanlar, tüm bu soruların yanıtlarını arayan sımsıcak bir hikaye. Türkiye’nin güneyinde Adana’da, sıcak bir günde geçen eksilmek ve kalmak üzerine sözleri olan bir oyun. Şükran Hanım’dan kalanları toparlamak için onun evinde buluşan beş kadının eşyalarla ve birbiriyle olan ilişkilerini anlatan trajikomik oyunda Nilay Erdönmez, Enginay Gültekin, Elif Ongan Tekçe ve Kübra Balcan’ı başarılı performanslarıyla izliyoruz. Usta oyuncu Suna Keskin’in de ekran oyuncusu olarak yer aldığı Kalanlar, 11 Ocak Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de seyircisiyle buluşacak.

ÖDÜLLÜ OYUN

2019 yılında GalataPerform’un düzenlediği Yeni Metin Festivali 8‘de ‘Senenin Oyunu’ olarak ödüle layık görülen Kalanlar, eksilerek geride kalan hayatları esprili, nüktedan bir dille işliyor. Adana’nın farklı kültürlerini, geleneklerini de hikayeler arasında karakterler yoluyla seyirciye ulaştırıyor. Bu sezon GalataPerform’un iddialı yapımları arasında yer alan Kalanlar’ın sahne tasarımını çağdaş sanatçı Eda Soylu üstleniyor ve sahnede eşyalarla değişen ve dönüşen bir enstalasyon yapısı kuruyor. Oyunun başında yer alan kısa filmin yönetmeni ise bu sene Altın Portakal Ödüllerinde Kısa Film dalında Jüri Özel Ödülünü alan Özgürcan Uzunyaşa.

*Kalanlar, 11 Ocak’ta Alan Kadıköy’deki sahnelemenin ardından 24 Ocak’ta DasDas Açık Sahne’de izlenebilir.

Künye

Yazan: Itır Karabulut

Yöneten: Yeşim Özsoy

Sahne Tasarımı: Eda Soylu

Müzik Tasarımı: Çağrı Beklen

Kostüm Tasarımı: Şansım Adalı

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Reji Asistanı: Ezginur Köycü

Işık Operatörü: Umut Rışvanlı

Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy

Yapım Asistanı: Furkan Güder

Poster Tasarım: Burçak Beşlioğlu

Fotoğraflar: Volkan Erkan

Oyuncular:

Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin

1. Sahne Kısa Film Yönetmeni: Özgürcan Uzunyaşa

1. Sahne Senaryolaştıran: Yeşim Özsoy, Özgürcan Uzunyaşa

Yardımcı Yönetmen: Buse Nur Can

Görüntü Yönetmeni: Ahmed Hamdi Eren

Kamera Asistanı: Okan Genç

Ses Tasarım ve Mix: Eren Dönmez

Kurgu: Anıl Okçu

Galeri