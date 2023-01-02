“Kalanlar” adlı oyun, 11 Ocak’ta Alan Kadıköy’de sahnelenecek!

Nilay Erdönmez, Enginay Gültekin, Elif Ongan Tekçe ve Kübra Balcan’ın oynadığı, usta oyuncu Suna Keskin’in ekran oyuncusu olarak yer aldığı eksilmek ve kalmak üzerine izleyicisine derinlikli sorular yönelten ‘Kalanlar’, 11 Ocak’ta Alan Kadıköy’de sahnelenecek.
Biri gidince arkasında ne bırakır? Geride bıraktıklarından ne kalır? Kim kimin kalanıdır? Kim kimde ne kadar kalır? Itır Karabulut’un kaleminden Yeşim Özsoy’un rejisiyle sahneye taşınan Kalanlar, tüm bu soruların yanıtlarını arayan sımsıcak bir hikaye. Türkiye’nin güneyinde Adana’da, sıcak bir günde geçen eksilmek ve kalmak üzerine sözleri olan bir oyun. Şükran Hanım’dan kalanları toparlamak için onun evinde buluşan beş kadının eşyalarla ve birbiriyle olan ilişkilerini anlatan trajikomik oyunda Nilay Erdönmez, Enginay Gültekin, Elif Ongan Tekçe ve Kübra Balcan’ı başarılı performanslarıyla izliyoruz. Usta oyuncu Suna Keskin’in de ekran oyuncusu olarak yer aldığı Kalanlar, 11 Ocak Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de seyircisiyle buluşacak.
ÖDÜLLÜ OYUN
2019 yılında GalataPerform’un düzenlediği Yeni Metin Festivali 8‘de ‘Senenin Oyunu’ olarak ödüle layık görülen Kalanlar, eksilerek geride kalan hayatları esprili, nüktedan bir dille işliyor. Adana’nın farklı kültürlerini, geleneklerini de hikayeler arasında karakterler yoluyla seyirciye ulaştırıyor. Bu sezon GalataPerform’un iddialı yapımları arasında yer alan Kalanlar’ın sahne tasarımını çağdaş sanatçı Eda Soylu üstleniyor ve sahnede eşyalarla değişen ve dönüşen bir enstalasyon yapısı kuruyor. Oyunun başında yer alan kısa filmin yönetmeni ise bu sene Altın Portakal Ödüllerinde Kısa Film dalında Jüri Özel Ödülünü alan Özgürcan Uzunyaşa.
*Kalanlar, 11 Ocak’ta Alan Kadıköy’deki sahnelemenin ardından 24 Ocak’ta DasDas Açık Sahne’de izlenebilir.
Künye
Yazan: Itır Karabulut
Yöneten: Yeşim Özsoy
Sahne Tasarımı: Eda Soylu
Müzik Tasarımı: Çağrı Beklen
Kostüm Tasarımı: Şansım Adalı
Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Reji Asistanı: Ezginur Köycü
Işık Operatörü: Umut Rışvanlı
Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy
Yapım Asistanı: Furkan Güder
Poster Tasarım: Burçak Beşlioğlu
Fotoğraflar: Volkan Erkan
Oyuncular:
Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin
1. Sahne Kısa Film Yönetmeni: Özgürcan Uzunyaşa
1. Sahne Senaryolaştıran: Yeşim Özsoy, Özgürcan Uzunyaşa
Yardımcı Yönetmen: Buse Nur Can
Görüntü Yönetmeni: Ahmed Hamdi Eren
Kamera Asistanı: Okan Genç
Ses Tasarım ve Mix: Eren Dönmez
Kurgu: Anıl Okçu
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