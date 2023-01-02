İNDER: “Böyle bir kampanya konut sektörünü ateşler”

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Durgun bir dönemden sonra böyle bir kampanya konut sektörünü ateşler” dedi.

Durbakayım, “Bakanlarımızın açıklamalarını; sıradan bir kampanyadan daha çok, konut edinmeyi, konut üretmeyi teşvik eden ve destekleyen bir proje olarak ele almak lazım. Herkes düşük kredili ev alımına olanak sağlayan bir kampanya beklerken, detaylarda konut üretimini teşvik eden ve konut alımına finansal destek veren sosyal içeriği çok fazla olan önemli başlıklar olduğunu gördük. Bu kampanya, durgun bir dönemden sonra böyle bir kampanya konut sektörü ateşler.

Sektör oyuncuları tekrar işlerine daha büyük bir gayretle sarılır. Bu kampanyanın normal bir uygulama gibi kalıcı olmasını arzu ediyoruz. Ancak bunun için özellikle konut fiyatında en önemli belirleyici olan arsa maliyetinin dizginlenmesi ve düşürülmesine yönelik teşviklerin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, fiyatlardaki düşüşün kalıcı olması için üst kullanım haklarının satılmasına yönelik adımlar atılmasını bekliyoruz. Bakanımızın 1. El de fiyat artışı yapan veya yapma eğiliminde olanlara sıkı yaptırımlar uygulayacağını söylemesi, fiyat istikrarı için çok önem taşıyor.

Kampanyanın sadece 1. El konutları kapsaması, konut üreticilerinin finansal dengelerini sağlamasına yardım edecektir. Yapımına başlanacak konutların da bu projede yer alması, konut arzının tekrar yükselişe geçmesini ve dolayısıyla fiyat istikrarının sağlanmasını sağlayıcı bir faktör olacaktır. Kampanyanın bir diğer artısı ise deprem gerçeğiyle yüz yüze olan vatandaşlarımızın bu vesileyle daha güvenli yaşam alanlarına kavuşmasına imkan tanımasıdır. Kampanyanın üst seviyede başarı sağlaması için kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarında bu projede yer almasının mutlak olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlara ek olarak yüzde 69’luk düşük faiz uygulanması, kampanya şartlarını taşımadığı için kampanyaya dahil olmayan konut firmalarının katkı payı vererek kendi özel düşük faizli satış kampanyası başlatmasını sağlayacaktır” dedi.