Handan Hayrettin Yelkikanat M.T.A.L.  Akıllı Ev Otomasyonu Alanında İleri Teknoloji Atölyeler ile Donatılacak

Maltepe’de Mesleki ve Teknik Eğitim alanında her zaman öncü yenilikleri getiren ve yetiştirdiği başarılı öğrencileri ile anılan Handan Hayrettin Yelkikanat M.T.A. Lisesi ile Akıllı Ev Otomasyonu alanında ülkemizi gururla temsil eden ve yerli üretim yapan INTERRA Teknolojileri A.Ş. Ülkemiz gençliğine en yeni teknolojiler ile eğitim verebilmek için güçlerini birleştirme kararı vermişlerdir.

Bu amaçla 14/12/2022 tarihinde Maltepe Kaymakamı Bahri TİRYAKi, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat ALTİNÖZ, INTERRA Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Medeni KAHRAMAN, Okul Müdürü Elif TOPTAN AKPINAR in İmzaladığı İşbirliği protokolü geniş bir katılımcı kitlesi huzurunda imzalanmıştır.

Protokol Kapsamında

Mesleki ve teknik eğitimde istihdam ve üretim ilişkisini güçlendirmek için öğretmenlere eğitimler verilmesi, başarılı öğrencilere burs verilmesi, öğrencilerin işletmede mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve istihdam edilmesi, okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması ve desteklenmesi konularında işbirlikleri yapılacaktır.

İmza töreni öncesinde INTERRA Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Medeni KAHRAMAN öğrenciler ile tecrübelerini paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

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