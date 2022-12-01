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Handan Hayrettin Yelkikanat M.T.A.L.  Akıllı Ev Otomasyonu Alanında İleri Teknoloji Atölyeler ile Donatılacak



Maltepe’de Mesleki ve Teknik Eğitim alanında her zaman öncü yenilikleri getiren ve yetiştirdiği başarılı öğrencileri ile anılan  Handan Hayrettin Yelkikanat M.T.A. Lisesi  ile Akıllı Ev Otomasyonu alanında  ülkemizi gururla temsil eden  ve yerli üretim yapan INTERRA Teknolojileri  A.Ş.  Ülkemiz gençliğine en yeni teknolojiler ile eğitim verebilmek için güçlerini birleştirme kararı vermişlerdir.

Bu amaçla 14/12/2022 tarihinde Maltepe Kaymakamı Bahri TİRYAKi, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü  Murat ALTİNÖZ, INTERRA Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Medeni KAHRAMAN, Okul Müdürü Elif TOPTAN AKPINAR in İmzaladığı İşbirliği protokolü geniş bir katılımcı kitlesi huzurunda imzalanmıştır.

Protokol Kapsamında

 Mesleki ve teknik eğitimde istihdam ve üretim ilişkisini güçlendirmek için öğretmenlere eğitimler verilmesi, başarılı öğrencilere burs verilmesi, öğrencilerin işletmede mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve istihdam edilmesi, okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması ve desteklenmesi konularında işbirlikleri yapılacaktır.

İmza töreni öncesinde INTERRA Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Medeni KAHRAMAN öğrenciler ile tecrübelerini paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Galeri
📆 15 Aralık 2022 Perşembe 15:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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