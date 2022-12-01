Yıldız İşletme Kulübü’nün gelenekselleşen CV’ni Güncelle etkinliği, 17. yılında tekrar sizlerle buluşuyor!

Üst düzey yöneticilerin katılımlarıyla gerçekleşen; markalaşmadan pazarlamaya, liderlikten CV hazırlamaya kadar iş dünyasının önemli konu başlıklarının konuşulduğu CV’ni Güncelle etkinliğinde; lider yöneticilerle tanışma, etkili özgeçmiş hazırlama, mülakat süreçleri, etkili iletişim, liderlik gibi konularda ise sertifikalı eğitimler verilir.

15 Aralık Perşembe günü 15.00-16.00 saatleri arasında Altınyıldız Classics Sponsorluğunda Saba Tümer söyleşisi gerçekleştirilecektir.

15 Aralık Perşembe günü 16.00-17.00 saatleri arasında Emir Elidemir söyleşisi gerçekleştirilecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşecek etkinlikte her oturum için sertifika verilecektir.

CV’ni güncellemek için sen de 14-15 Aralık’ta bizimle ol!

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