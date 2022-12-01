Özcan Kurtuluş Fotoğraf Sergisi

Gördüm… Çektim… Rastgele… Amatörce… Otomatikte…

Deklanşöre her bastığımda, üstadımız ARA GÜLER’ in şu sözlerini hatırlarım:

‘’ EN İYİ MAKİNE EN İYİ FOTOĞRAFI ÇEKSEYDİ, EN İYİ DAKTİLOYA SAHİP OLAN DA EN İYİ ROMANI YAZARDI .”

Günümüzdeki cep telefonları, Ara Güler’in 1950’lerde kullandığı fotoğraf makinelerinden binlerce kat daha gelişmiştir. Bu konuda şanslıyız.

Herkes fotoğraf çekebilir, yeter ki gördüğü karenin fotoğrafa uygunluğunu gözlerinde canlandırabilsin.

Umarım, sergim fotoğraf sanatı ile ilgilenen dostlarımıza bir bakış açısı kazandırır.

TARİH: 15 Aralık 2022 – 21 Aralık 2022

MEKAN: Caddebostan Kültür Merkezi (4. Kat Fuaye)