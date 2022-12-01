Üsküdar Belediyesi Buluşma Sergisi ile Türk Topraklarından Doğan Sanatın Sır Perdelerini Araladı

Kültür sanatın başkenti Üsküdar’da tarih yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, Nevin Külünkoğlu ve ekibi tarafından hazırlanan eserlerden oluşan Buluşma Geleneksel Karma Sergisi ile yaşadığımız topraklara ait sanatın öyküsünü İstanbullularla buluşturdu.

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan hat, tezhip, minyatür, cilt ve çini sanatının temel kuralları çevresinde oluşturulan eserleri içeren sergi, geleneksel yöntemleri özgün tekniklerle harmanlayarak bu topraklardan doğan sanatın sır perdelerini aralıyor. Sergide, sanatçıların inançlar ve kültürlerarası etkileşimle şekillenen geleneksel üsluptaki çalışmalarının yanında özgün denemeleri de yer buluyor.

Nevin Külünkoğlu ile ekibi tarafından hazırlanan ve kıymetli eserlerden oluşan sergi, Nevmekan Bağlarbaşı Galeri’de 8 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek. Öte yandan, sergide eseri bulunan sanatçılara Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mesut Meyveci tarafından hediye takdim edildi.

Ressam- Nakkaş Nevin Külünkoğlu, “Mezun olduktan sonra arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelerek böyle bir sergi hazırlayalım dedik. Hepimiz kadim sanatlardan eğitim aldık. Kadim sanatlardan beslenerek günümüzden de etkilenip, harmanlayarak böyle bir sergi ortaya çıkardık. Bunun içinde çok mutluyuz. Gelenlerle beraber bu sergimizin değeri oluştu” şeklinde konuştu.