DÜNYANIN OLİMPİK YILDIZLARI İSTANBUL’DA BULUŞACAK

Dünya Olimpiyat Sporcuları Birliği (WOA) İstanbul’u seçti. İstanbul, 2023 Dünya Olimpiyat Sporcuları Forumu’na ev sahipliği yapacak. WOA Başkanı Joel Bouzou ile bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

“WOA için harika bir ortam sunmaya hazırız” dedi.

2036 Olimpiyat oyunları için girişimde bulunan İstanbul, önemli bir olimpik organizasyona ev sahipliği yapacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022’nin Mart ayında Lozan’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile görüşerek 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na talip oldu. Olimpiyat felsefesi vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İBB, Dünya Olimpiyat Sporcuları Birliğinin (WOA) düzenlediği Dünya Olimpiyat Sporcuları Forumuna ev sahipliği yapacak.

İMAMOĞLU’DAN HAZIRIZ MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın en büyük kentinin yönetim organı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun ve olimpik hareketin büyük etkisini kentimizdeki herkese ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda olimpiyat felsefesi odak noktamızın merkezinde yer almaktadır. Stratejimizin önemli bir parçası da olimpik felsefenin en önemli temsilcileri olan olimpiyat sporcularını kentimizde ağırlamak ve böylece onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaktır. Sporcularımıza, gençlerimize ve tüm toplumumuza ilham vermek üzere Dünya Olimpiyat Sporcuları Forumu aracılığıyla WOA için harika bir ortam sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

JOEL BOUZOU’DAN CUMHURİYET VURGUSU

WOA Başkanı Joel Bouzou ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olmanın büyük bir onur olduğunun altını çizerek, “Olimpiyat Sporcuları, olimpik hareketin değerlerinin canlı birer örneğidir. Dünya Olimpiyat Sporcuları Forumu, tüm kıtalardan Olimpiyat Sporcularının toplumlarına nasıl katkı sağlayabildiklerine dair hikâyelerini paylaşabilecekleri, birbirlerine ilham verebilecekleri ve en iyi uygulamaları paylaşabilecekleri bir yerdir. WOF’un önceki iki toplantısı, dünyanın dört bir yanından Olimpiyat Sporcularının toplumlarını bir araya getirmek, dezavantajlı gençlere spor fırsatları sağlamak, obezite ve hareketsizlikle mücadeleye yardımcı olmak ve çevreyi korumak için çok daha fazla projenin başlatılmasını sağlamıştır. Spor yoluyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek üzere daha fazla Olimpiyat Sporcusunu güçlendirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Dünya Olimpiyat Sporcuları Forumunun ilk olarak 2015 yılında Moskova’da, ikincisi ise 2019 yılında Lozan’da düzenlendi. 107 Ulusal Olimpiyat Birliğinden (NOA) 150’den fazla katılımcı Yaşam için Olimpiyat Sporcuları teması altında bir araya geldi. Forum, olimpiyat hareketinin kalbinde yer alan elçiler olarak olimpiyat sporcularının özel statüsünü pekiştirirken, WOA’nın olimpiyat sporcularının ihtiyaçlarını desteklemek ve olimpik idealleri yaymaları ve NOA’ların küresel ağını güçlendirme görevlerini üstleniyor.