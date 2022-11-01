ATAŞEHİR’DE YENİ METİN FESTİVALİNDE SAHNELENECEK 11 PROGRAMI

26 Kasım

KOZMİK KORKU YA DA BRAD PITT’İN PARANOYAYA KAPILDIĞI GÜN* – Oyun Okuması**

Yazan: Christian Lollike

Çeviren: Leyla Tamer

Yöneten: Yeşim Özsoy

Oyuncular: Pervin Bağdat, Özgün Çoban, Emre Yetim

Dramaturg: Ferdi Çetin

Saat: 18.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

Oyun Hakkında

Danimarka’nın önde gelen ödüllü oyun yazarı ve yönetmenlerinden, Kopenhag’ın 1972 senesinden beri devam eden ve son yıllarda özellikle uluslararası alanda ilgi çeken tiyatrosu Sort Hvid’in genel sanat yönetmeni Christian Lollike’nin 2016’da yazdığı ve sahnelediği “Kozmik Korku” oyununda eko-kıyamet (eco-palypse) konusu hicivli, ironik, komik ve politik bir bakış açısıyla işleniyor.

Yazar Hakkında

1973 doğumlu Christian Lollike, Danimarkalı bir oyun yazarı ve tiyatro yönetmenidir. Sahne ve enstalasyon sanatıyla tiyatrolarda, kamusal alanlarda ve sanal platformlarda çalışmış olan Lollike, birçok tiyatro metni üretti. Oyunları Avrupa içinde ve dışında sahnelenmeye devam ederken, yönetmen olarak; bale, opera enstalasyonu ve bir siyasi parti yönetti. Danimarka’nın en yenilikçi oyun yazarı ve sanatçılarından biri olarak gösterilen Lollike, ülkesinde çok sayıda sahne sanatları ödülü kazandı. Christian Lollike, Sort/Hvid’de Sanat Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

*Bu etkinlik, Danimarka Büyükelçiliği, Danimarka Konsolosluğu, Danimarka Kültür Enstitüsü, Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

*Oyun okumasından sonra Christian Lollike, Yeşim Özsoy, Anders Thrue Djurslev ve Ferdi Çetin ile “İklim Değişimi Çağında Post-dramatik Dramaturji’den Post-Apokaliptik Dramaturjiye” başlıklı bir panel gerçekleşecektir.

**Ücretsiz Etkinlik

27 Kasım

GERÇEK GERÇEĞİ TANIR* – Oyun Okuması**

Yazan: Alexander Salzberger

Çeviren: Ali Arda

Yöneten: Özen Yula

Yardımcı Yönetmen: Şahin Adıgüzel

Oyuncular: Utku Ateş, Toprak Can Adıgüzel, Görkem Doğan

Saat: 21.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

Oyun Hakkında

#MeToo hareketinin yaratıcı endüstrileri temelinden sarsmasıyla, rahat bir orta sınıf hayatı yaşamakta olan ünlü aktör ve yazar Amir, toplumsal sınıflar ve toksik erkeklik hakkında bir belgesel film yapmak için büyüdüğü eve geri dönmeye karar verir. Eski arkadaşlarıyla karşılaştığında Amir, gençlik yıllarına ait tüm travmatik hatıralarla yüzleşmek zorunda kalır ve beklenmedik bir şekilde kendisini belgeselin yaratıcısı yerine öznesi olarak bulur. Sanatına bir parça gerçeklik ve inandırıcılık katmak adına, yaşamının ve kimliğinin hangi taraflarını paylaşmaya yetki ve isteği olduğunu sorgulamaya başlar. Otobiyografik olmayan ancak oyun yazarının kendi geçmişinden ilham alan oyun, bizden yaşanmış deneyim ve gerçekleri dile getirme yetkimiz hakkındaki fikirlerimizi ve hangi sanatçılardan bu taleplerde bulunduğumuzu sorgulamamızı ister.

Yazar Hakkında

2007 yılında Stockholm Dramatik Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra hem sahne hem de televizyon oyunculuğunun yanı sıra, yükselmekte olan bir oyun yazarı ve yönetmen olarak ön plana çıktı. 2012’de İsveç Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödülüne aday gösterilen oyunu Kicktorske’de yazar, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. 2017’de ilk romanı beğeni topladı ve 2019’da Gerçek Gerçeği Tanır adlı oyunu Stockholm Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Alexander bugünlerde Kraliyet Dramatik Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaktadır ve iki yeni oyun metni üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

*Bu etkinlik, İsveç Başkonsolosluğu, İsveç Araştırma Enstitüsü ve İsveç Sanat Konseyi tarafından desteklenmektedir.

**Ücretsiz Etkinlik

28 Kasım

AŞALIM BUNLARI – Oyun (Prömiyer)

Konsept: Reka Kolektif

Yazan ve Yöneten: Aslı Ekici, Rıza Efe Reis

Yaratıcı Ekip ve Oyuncular: Ceren Kaçar, Görkem Örskıran

Hareket Tasarımı: Senay Arslan

Ses Tasarımı: Ozan Demir

Saat: 21.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

11. senesinde Yeni Metin Festivali Açık Çağrı ile programına o sene prömiyer yapacak genç bir ekibin ilk oyununu başvuru yöntemiyle seçkisine alıyor. Bu senenin kazananı Reka Kolektif ve oyunları “Aşalım Bunları”.

* Bilet Fiyatı: Tam 150 TL Öğrenci 110 TL

29 Kasım

KANTUS – Oyun Okuması

Yazan: Fredrik Brattberg

Çeviren: Ferdi Çetin

Yöneten: Ahmet Sami Özbudak

Oyuncular: Kerem Pilavcı, Burak Üzen, Cem Şahin, Eren Çiğdem, Nurcan Şirin, Derya Yıldırım, Duygu Pelit

Saat: 21.00

Mekan DasDas Açık Sahne

Oyun hakkında

Fredrik Brattberg’in kendine has absürt ve müzik bilgisini oyun yapısında kullanan tarzının en iyi örnekleri arasında gösterilen oyunu Kantus, doğum günü vesilesiyle çocuklarının babalarına gerçekleştirdikleri ziyaret etrafında şekillenir. Ziyaretine gelen çocuklar hediye olarak birer hatıra tabağı getirirler, ilk gelen o yılın tabağını getirir, sonrakiler gelecek yıllara ait olanları… Bakıcısın telefondan gelen direktifleri doğrultusunda babanın dinlenmesi gerekir ki olaylar tam da bu noktada kontrolden çıkar… Eşine az rastlanır güzellikte varoluşsal bir doğum günü partisidir artık bu!

Yazar Hakkında

İbsen ve Ferdinand Vanek Ödüllerinin sahibi Fredrik Brattberg’in oyunları Norveç’in en çok sahnelenen oyun arasında olup yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Oyunları Fransa’da ve Almanya’da aralarında La Comedie-Française, Theatre du Rond Point ve Schauspiel Frankfurt gibi tiyatroların da bulunduğu pek çok önemli tiyatroda sahnelenmiştir. Fredrik Brattberg’in oyunları genellikle yaşamın absürt ve karanlık doğası etrafında şekillenir. Yazar oyunlarının birçoğunda müzik ve müzik teorilerini etkin olarak kullanmaktadır.

*Ücretsiz Etkinlik

30 Kasım

YÖNETMENLİK PROJELERİ – 4 Kısa Oyun

Saat: 21.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

2022 Yönetmenlik Atölyesi sınıfının katılımcılarından 4 yönetmenin 4 kısa oyun projesi aynı gece ard arda ortak bir başlık altında sahnelenecek.

ASANSÖR

Yazan: Ayda Taştekin

Yöneten: Ayda Taştekin

Oyuncu: Filiz Bozkuş Al

İçerik Danışmanı: Mürüvvet Esra Yıldırım

Joseph Luft and Harrington Ingham insanların kendilerini ve başkalarıyla kurdukları ilişkileri anlamalarını kolaylaştırmak için 1955 yılında Johari Penceresi adını verdikleri bir teknik geliştirdiler. Buna göre, kişinin kendisi ile ilgili bildikleri dört alanda mevcuttur. Bunlardan ilki kendisi ve başkaları tarafından bilinen açık alan, ikincisi, kendisinin farkında olmadığı ama başkalarının bildiği kör alan, üçüncüsü, kendisinin bildiği ama başkalarıyla paylaşmadığı saklı alan, dördüncüsü de ne kendisinin ne de başkalarının bildiği bilinmeyen alan olmak üzere dört cepheyi temsil eder. Son günlerini yaşamakta olan bir kanser hastasının her gün kullandığı hastane asansörü onu nasıl kendi saklı alanına götürür?

SERPANTİN

Yazan: Elmas Eliçe Çetinöz

Yöneten: Elmas Eliçe Çetinöz

Oyuncular: Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Sezgi Deniz

Yüzyıllar önce insanların lanetlendiği bir anti-ütopyada yerini bulamamış iki kadın bu düzeni sorgulayabilir mi? Ne de olsa kitlesel korkular zamanla oluşur, gelişir ve ses çıkarmayanlar onay vermiş kabul edilir. Ama insanın korktuğu başına geldiğinde ses çıkarabilir mi?

ANAHTAR

Yazan: Furkan Güder, Günsu Özkarar

Yöneten: Furkan Güder

Oyuncular:Eray Bekir Mursal, Işıl Yılmaz, Nükhet Akkaya, Sedat Kalkavan

Tanımadığımız korkular, tanıdık korkular… Dışarı çıktığımızda başımıza bir şey gelebilir. Yolda yürürken iki kişi kavga etmeye başlayabilir. Bazen bu sadece yürürken olur. Evimizin olduğu karanlık sokağa gireriz, cebimizden anahtarları çıkartırız. Başımıza bir şey gelmeden evimize koşarak gideriz. “Ev bizi tehlikelerden koruyan bir sığınaktır, güvenlidir, samimi ve içtendir. İçeride kalan hiçbir şey dışarı çıkamaz; bu demektir ki bütün aile tarihi, nostalji, gizli kapaklı sırlar aslında evin içinde saklıdır. Evin güvenli ve samimi havasına aile sırlarının gizemi ve aile tarihinin kirli sayfaları sirayet eder. Ev, samimi ve koruyucu havasıyla bize güven verse de doğası itibariyle zaten tanımadığımız ruhlar tarafından çoktan işgal edilmiştir. (Vidler, 1997)” Biraz sakinleştikten sonra dört duvar hiç de tanıdık değildir. Burası neresidir?

TEMAS

Yazan: Gizem Kurtulmuş

Yöneten: Merve Demirel

Oyuncu: Merve Selbasan

Görünen olanın ardında ne var? Görünmeyen duyulmasa da gerçekten susuyor mudur? Belki de görünmeyen, görünen dışında bir şey söylediği için susturulmuştur. Etrafımızda olup bitenler bazen çok derinimize saklanır. Oradan çıkmamak için bazen bizi nefessiz bırakır. Bazen görünmeyeni görünür kılmak sadece korkmadan bir nefes almakla olasıdır. Bedensel ve ruhsal keşif ile tanışan bir kadını konu alan Temas, hayatının bir anında nefessiz kalan herkesin korkularına ortak oluyor.

* Bilet Fiyatı: Tam 150 TL Öğrenci 110 TL (4 kısa oyun)

1 Aralık

KALANLAR – Oyun

Yazan: Itır Karabulut

Yöneten: Yeşim Özsoy

Oyuncular: Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin

Saat: 21.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

GalataPerform’un bu sezonun iddialı yapımları arasında yer alan yeni oyunu Kalanlar, Türkiye’nin güneyinde, Adana’da, sıcak bir günde, bir cenaze evinde buluşan beş kadının hikayesini anlatıyor. 2019 yılında GalataPerform’un düzenlediği Yeni Metin Festivali 8’de ‘Senenin Oyunu’ olarak ödüle layık görülen oyunda Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin rol alıyor. Oyunun sahne tasarımını çağdaş sanatçı Eda Soylu üstleniyor ve sahnede eşyalarla değişen ve dönüşen bir enstalasyon yapısı kuruyor. Oyunun başında yer alan kısa filmin yönetmeni ise bu sene Altın Portakal Ödüllerinde Kısa Film dalında Jüri Özel Ödülünü alan Özgürcan Uzunyaşa.

3 Aralık

FİL RÜYASI* – Oyun Okuması**

Yazan: Günsu Özkarar

Yöneten: Eyüp Emre Uçaray

Oyuncular: Ayşe Demirel, Olcay Yusufoğlu, Ubeydullah Gül, Çiçek Acar, Levent Tülek

Saat: 14.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

Oyun, bir anne ve kızı, bir terapist ve danışanı, bir ev sahibi ve kiracısı, bir erkek ve hoşlandığı olmak üzere, birbirini dolaylı yollardan etkileyen dört ilişki çevresinde şekillenmektedir. Güvensizlik üstüne inşa edilmeye çalışılan bu iletişim biçimlerinde, her bir karakterin duygusunun temelinde farklı korkular yatmasından dolayı, tekinsizlik hissi giderek artar ve mesele genç bir kadının iyileşmeyi beklediği terapi odasında gittikçe çatısız hissedip süreçte de rüya ile gerçeklik arasında gelgitler yaşanırken, dış dünyada gerçekten evsiz kalmasına doğru ilerler.

** Bilet Fiyatı: 100 TL

3 Aralık

UNUTULUŞLAR* – Oyun Okuması**

Yazan: Mehmet Salih Sezgin

Yöneten: Başak Kıvılcım

Oyuncular: Melis Öz, Ümit Erlim, Barkın Sarp

Saat: 17.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

Şehrin orta yerinde anlatılması gereken öyküler, kendi kıyılarında geçiyor. Ama oralarda daha iyi ve güzel…

Kuru temizleme dükkanı, bir hırka, üç giysi.

Gassal, Melis, Doğukan…

Ya biri hatırlayacak ya da hepsi unutulacak.

Unutmak bu kadar kolayken…

** Bilet Fiyatı: 100 TL

3 Aralık

BİR GÜN EKSİK BİR GÜN FAZLA* – Oyun Okuması ve Senenin Oyunu Ödül Töreni**

Yazan: Sena Işıldar

Yöneten: Mert Öner

Oyuncular: Sema Keçik, Nazlı Tosunoğlu

Saat: 21.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

2018’den beri Yeni Metin Festivali kapsamında o sene seçkide bulunan oyunlardan bir tanesine Senenin Oyunu Ödülü veriliyor. Bu seneki ödülün sahibi Sena Işıldar oyun okumasından sonra ödülünü alacak.

Oyun Hakkında

Naime ve Saime elli sene sonra aynı evde yaşayan iki yaşlı…

Yaşlı mı? Bir insan kaç yaşında yaşlı olur?

Böyle denilmiş.

Kim?

Peki… Naime ve Saime elli sene sonra aynı evde yaşamak zorunda bırakılan iki kardeş, bir

mektup ve bir hafta.

Neden bir hafta?

Bir hafta denilmiş…

Anlıyorum ama neden 7 gün?

Bir gün eksik bir gün fazla ne fark eder ki?

** Bilet Fiyatı: 100 TL

4 Aralık

ÜBÜ ÖLÜMÜ DE YUT* – Oyun Okuması**

Yazan: Sibel Albayrak

Yöneten: Aslıhan Evrensel

Oyuncular: Lütfü Ufuk Gönüllü, Dilek Tora, Nazlı Yağmur Hasret, Orçun Soytürk, Özkan Kaya, Yaman Ceri, Güzin Yalın

Saat: 14:00

Mekan: DasDas Açık Sahne

“O mu? İntihar etmeye gitti, birazdan gelir.

Anlıyorum, zahmet etmeseydi keşke.

Siparişin temassız teslimi için onay kodunuzu alabilir miyim?

Ne siparişi?

Ölüm.”

Ölüm kapı ziline basıp kaçmak yerine bu defa salonunuzun ortasında arz-ı endam etse ne yapardınız? Ölüme neleri yuttururdunuz, o sizi yutmadan? Acele etmeli, zili zamanın karnı çalıyor!

* Bilet Fiyatı: 100 TL

4 Aralık

ASLINDA YOKSUN* – Oyun Okuması**

Yazan: Yasemin Çetin

Yöneten: Özgün Çoban

Oyuncular: Elif Akbaydoğan, Yağmur Özbasmacı Mermer

Saat: 17.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

İki kadın, iki farklı hayat. Birbirlerinde nasıl var olurlar? Doğanın insanı terk etmesine nasıl dur diyebilirler? Birbirlerini nasıl tamamlarlar? Tamamlayabilirler mi? Kaybettikleriyle nasıl baş edebilirler? Nasıl ayakta kalabilirler? Ne kadar, nereye kadar mücadele edebilirler? Doğanın varoluşu ve yok oluşu arasındaki çizgide hayatta kalmaya çalışan iki kadın ve onların birbirlerini tamamlamaya çalışmasının hikayesi.

*Bilet Fiyatı: 100 TL

4 Aralık

ARZU EDİLEN DÜŞÜŞLER* – Oyun Okuması**

Yazan: Gizem Kurtulmuş

Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu

Oyuncular: Melis Öz, Ammar Özçelik

Saat: 21.00

Mekan: DasDas Açık Sahne

Göğü delen bir binanın üst katlarında buluşan iki kişi… Aralarında camlar, aralarında yıllar, aralarında kuş uçuşu uzaklıklar… İkisi de kendi kafesinde, peki özgürlük nerede? Arzu Edilen Düşüşler;sizi, plazaların dış cephelerini temizleyen bir temizlik işçisi ile üst sosyo-ekonomik sınıftan bir kadının göğün mavilikleri arasındaki buluşmasına tanıklık etmeye davet ediyor.

* Bilet Fiyatı: 100 TL

ATÖLYELER

26 Kasım 2022 – 14.00 Christian Lollike ile Oyun Yazarlığı Atölyesi

28 Kasım 2022 – 19.30 Alexander Salzberger ile Oyun Yazarlığı Atölyesi

29 Kasım 2022 – 17.30 Fredrik Brattberg ile Oyun Yazarlığı Atölyesi

*Atölyeler Yeni Metin Atölye Katılımcılarına yöneliktir. Gözlemci olarak katılım için yenimetin@galataperform.com e-posta adresine talep gönderin.