İLAYDA EMİR KREASYONU BÜYÜLEDİ

Takım elbiseler 19. Yüzyılda günlük kıyafetler olarak tasarlanırken 20. Yüzyılla birlikte resmileşerek erkek için güç ve prestijin dışa yansıtılmasında en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir.

Genç tasarımcının koleksiyonu muhteşemdi..

Moda ve tekstil sektörüne katkı sağlaması adına bu yıl ikincisi düzenlenen Thalia Natural Beauty Openstage karma defile ile İstanbul’da bir otelde muhteşem bir final yaptı.

Alanında usta tasarımcıların eserlerinin arasında genç ve başarılı bir modacı İlayda Emir ise dikkat çekti..

Erkek giyimde marka olmayı hedefleyen genç ismin ceket ve takım elbise tasarımları büyük beğeni ve alkış aldı.

Cem Özer’in sunduğu defilede ünlü model Demet Şener’de İlayda Emir tasarımları ile sahneye çıkarak finalde Emir ile poz verdi..

Kendine özgü tasarımlarıyla moda dünyasında fark yaratan ve tamamen bir farkındalığı yansıtan, özgün dokunuş ve detaylarıyla kişiye özel giyimi bir tutku haline getirenlere yönelik hazırladığı yeni kolleksiyonuyla zanaati bambaşka bir sanata dönüştüren genç tasarımcı İlayda Emir’in kolleksiyonunda erkek giyimin bambaşka bir boyutuna da izleyenler şahit oldu.

Modern tasarımlarında kullandığı renk armonisi ve kendine özgü çizgileri ile klasik tasarımlarıyla dikkat çeken modacı İlayda Emir; hedefinin farklı tasarımlarla bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Bu güzel etkinliğe emek verenlere ve her daim yanımda olan aileme de teşekkür ediyorum.

Yüce Rabbim’in insana bahşettiği akıl ve zekayı en güzel şekilde kullanarak giyim sektöründe farklı eserlere imza atmaya da inşallah devam edeceğim; dedi.

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