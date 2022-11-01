Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşuyor

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen “Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali” seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi ve Üsküdar Tekel Sahnesinde seyirci ile buluşacak festivalin açılışı; 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Periferi” adlı oyunuyla gerçekleşecek.

16 Kasımdaki açılış gösterimi ardından Pembe Akgün’ün yazıp Betül Feyizoğlu Gökçer’in yönettiği “Periferi” oyunu 17 Kasım’da yine seyirci ile buluşurken, Karden Kasaplar’ın yazıp Laçin Ceylan’ın yönettiği “Bir Peri Masalı Radyum Kızları” oyunu 19 Kasım’da sahnelenecek.

Yurt dışından ise Brezilya’dan Jessica Teixeira’nın kaleme alıp Diego Landin’in yönettiği “A.L.S.O” 18 Kasım’da, Fas’tan Rim Mejdi’nin yazıp yönettiği “Sonsuzluk” 20 Kasım’da, Almanya’dan Matin Soofipour Omam’ın yazıp Anke Retzlaff’ın yönettiği “Rüya Makinesi” 21 Kasım’da, İtalya’dan Elena Bucci ve Marco Sgrosso’nun yazıp yönettiği Koreja Tiyatrosu’nun oyunu “Kadın Kahramanlar” ise 22 Kasım’da AKM Tiyatro Salonunda seyirci ile buluşurken “Kadın Kahramanlar” oyunu 23 Kasım’da da Üsküdar Tekel Sahnesinde seyircinin beğenisine sunulacak.

Yine festival kapsamında 17 Kasım’dan 22 Kasım’a tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda saat 16.00’da sahnelenecek oyunların yazarları ile söyleşiler gerçekleştirilirken, Kadın Kahramanlar oyunu söyleşisi ise 23 Kasım’da Üsküdar Tekel Sahnesinde olacak.

Toplamda 8 temsilin verileceği festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr ve www.akmistanbul.gov.tr adreslerinden ulaşılabilirsiniz.