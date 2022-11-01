GalataPerform’dan eksilmek ve kalmak üzerine derinlikli bir oyun: Kalanlar

GalataPerform’un bu sezonun iddialı yapımları arasında yer alan yeni oyunu Kalanlar, 12 ve 13 Kasım’da DasDas Açık Sahne’de, 17 Kasım’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Itır Karabulut‘un yazdığı, Yeşim Özsoy‘un yönettiği “Kalanlar” Türkiye’nin güneyinde, Adana’da, sıcak bir günde, bir cenaze evinde buluşan beş kadının hikayesini anlatıyor. 2019 yılında GalataPerform’un düzenlediği Yeni Metin Festivali 8‘de ‘Senenin Oyunu’ olarak ödüle layık görülen oyunda Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin rol alıyor. Oyunun sahne tasarımını çağdaş sanatçı Eda Soylu üstleniyor ve sahnede eşyalarla değişen ve dönüşen bir enstalasyon yapısı kuruyor. Oyunun başında yer alan kısa filmin yönetmeni ise bu sene Altın Portakal Ödüllerinde Kısa Film dalında Jüri Özel Ödülünü alan Özgürcan Uzunyaşa.

Usta oyuncu Suna Keskin’in sürpriz bir şekilde konuk oyuncu olarak yer aldığı Kalanlar, 12 Kasım Cumartesi 21.00’de ve 13 Kasım Pazar 16.00’da DasDas Açık Sahne’de, 17 Kasım Perşembe 20.30’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

GalataPerform ’ un Yazarlık At ö lyesi kapsamında yazdığı “Kalanlar” oyunu Yeni Metin Festivali 8 kapsamında ‘ Senenin Oyunu ’ olarak seçilmiş ve oyun okuması İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği ile 2019 yılında Arter ’ de gerçekleşmiş ti.

Künye

Yazan: Itır Karabulut

Yöneten: Yeşim Özsoy

Sahne Tasarımı: Eda Soylu

Müzik Tasarımı: Çağrı Beklen

Kostüm Tasarımı: Şansım Adalı

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Reji Asistanı: Ezginur Köycü

Işık Operatörü: Umut Rışvanlı

Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy

Yapım Asistanı: Furkan Güder

Poster Tasarım: Burçak Beşlioğlu

Fotoğraflar: Volkan Erkan

Oyuncular:

Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin

1. Sahne Kısa Film Yönetmeni: Özgürcan Uzunyaşa

1. Sahne Senaryolaştıran: Yeşim Özsoy, Özgürcan Uzunyaşa

Yardımcı Yönetmen: Buse Nur Can

Görüntü Yönetmeni: Ahmed Hamdi Eren

Kamera Asistanı: Okan Genç

Ses Tasarım ve Mix: Eren Dönmez

Kurgu: Anıl Okçu