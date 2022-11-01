GalataPerform’dan eksilmek ve kalmak üzerine derinlikli bir oyun: Kalanlar

GalataPerform’un bu sezonun iddialı yapımları arasında yer alan yeni oyunu Kalanlar, 12 ve 13 Kasım’da DasDas Açık Sahne’de, 17 Kasım’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.
Itır Karabulut‘un yazdığı, Yeşim Özsoy‘un yönettiği “Kalanlar” Türkiye’nin güneyinde, Adana’da, sıcak bir günde, bir cenaze evinde buluşan beş kadının hikayesini anlatıyor. 2019 yılında GalataPerform’un düzenlediği Yeni Metin Festivali 8‘de ‘Senenin Oyunu’ olarak ödüle layık görülen oyunda Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin rol alıyor. Oyunun sahne tasarımını çağdaş sanatçı Eda Soylu üstleniyor ve sahnede eşyalarla değişen ve dönüşen bir enstalasyon yapısı kuruyor. Oyunun başında yer alan kısa filmin yönetmeni ise bu sene Altın Portakal Ödüllerinde Kısa Film dalında Jüri Özel Ödülünü alan Özgürcan Uzunyaşa.
Usta oyuncu Suna Keskin’in sürpriz bir şekilde konuk oyuncu olarak yer aldığı Kalanlar, 12 Kasım Cumartesi 21.00’de ve 13 Kasım Pazar 16.00’da DasDas Açık Sahne’de, 17 Kasım Perşembe 20.30’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.
GalataPerform’un Yazarlık Atölyesi kapsamında yazdığı “Kalanlar” oyunu Yeni Metin Festivali 8 kapsamında ‘Senenin Oyunu’ olarak seçilmiş ve oyun okuması İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği ile 2019 yılında Arter’de gerçekleşmişti.
Künye
Yazan: Itır Karabulut
Yöneten: Yeşim Özsoy
Sahne Tasarımı: Eda Soylu
Müzik Tasarımı: Çağrı Beklen
Kostüm Tasarımı: Şansım Adalı
Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Reji Asistanı: Ezginur Köycü
Işık Operatörü: Umut Rışvanlı
Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy
Yapım Asistanı: Furkan Güder
Poster Tasarım: Burçak Beşlioğlu
Fotoğraflar: Volkan Erkan
Oyuncular:
Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Kübra Balcan ve Suna Keskin
1. Sahne Kısa Film Yönetmeni: Özgürcan Uzunyaşa
1. Sahne Senaryolaştıran: Yeşim Özsoy, Özgürcan Uzunyaşa
Yardımcı Yönetmen: Buse Nur Can
Görüntü Yönetmeni: Ahmed Hamdi Eren
Kamera Asistanı: Okan Genç
Ses Tasarım ve Mix: Eren Dönmez
Kurgu: Anıl Okçu
Bir cevap yazın