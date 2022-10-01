Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü, Vatan Caddesi’nde coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle, Fatih’teki Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine, eşleri; Hatice Nur Yerlikaya, Şafak Sivri ve Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı.

Çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ne koştu. Kutlamalar kapsamında; Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, üstü açık askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı.

Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, İstanbul Valisi Yerlikaya konuşmasını gerçekleştirdi. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı.

Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan “Türk Yıldızları”nın şovu da yer aldı.