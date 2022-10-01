Murat Pınar, “Başıboş köpek sorununun çözülmesini istiyoruz”

Antalya’da başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Mahra Pelin (9) babası Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Genel Başkanı Murat Pınar, “Başıboş köpek sorununun bir an evvel çözülmesini istiyoruz” dedi.

Kızının ölümü onun başıboş sokak köpekleriyle mücadele etmesine vesile oldu

Köpeklerin saldırısı sonucu 9 yaşındaki kızının ölümüne şahit olan Murat Pınar bu konuda Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği adında bir dernekkurarak mücadeleyi geniş halk kitlelerinin desteğini alarak sürdürmeye başladı.



Serik’te 5 Mart 2022’de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralan ve 23 günlük yaşam mücadelesinin ardından 28 Mart’ta hayatını kaybeden Mahra Pelin Pınar’ın babası Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Genel Başkanı Murat Pınar, sahipsiz köpekler sebebiyle başka canları da yitirmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti. Mahra’nın ölümünün ardından kurdukları dernekle başıboş köpeklerin sorun olmaması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Pınar, kızının ölümünden 212 gün geçmesine rağmen seslerinin duyulmadığını ve önlem alınmadığını söyledi.



Pınar, “Kızımızdan sonra 20 insanımız doğrudan başıboş köpeklerin parçalamasıyla, otoyolda trafik kazasıyla veya başıboş köpeklerden kaçarken can verdi. Bu sorun hızla büyüyor ve can almaya devam ediyor. Ekim ayında İstanbul’da 10 yaşında Zana Rojhat Canyeva kardeşimiz öldü. Edirne’de Umut Öz evladımızın vücudu paramparça halde. Manisa’da 7 yaşındaki E.K. beyin ve akciğer kanaması geçirdi, ağır yaralı.

Basına yansıyan bu haberler yanında basına yansımayan ve her gün sokaklarda yaşayan başıboş köpeklerin saldırıları yüzünden yaralanan, korku ve dehşet yaşayan, travma geçiren, yol güzergahını değiştiren, evine ve işe giderken tedirginlik yaşayan hatta köpeklerin havlamaları sebebiyle gece uyku uyuyamayan yüz binlerce insan var” dedi.