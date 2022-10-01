Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nden “Kavuşma” sergisi

Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nin tarihi yazmalarla, su kabaklarını buluşturan “Kavuşma” sergisinin açılışı
Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nin tarihi yazmalarla, su kabaklarını buluşturan “Kavuşma” sergisinin açılışı Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl restore edilerek hizmete açılan Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık ASLAN yaptı.
Açılışa; Şube Müdürleri, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü, Halk Eğitimi Merkezleri Müdürleri, öğretmen ve kursiyerler katıldılar.
Bir cevap yazın