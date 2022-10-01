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Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nden “Kavuşma” sergisi


Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nin tarihi yazmalarla, su kabaklarını buluşturan “Kavuşma” sergisinin açılışı

Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nin tarihi yazmalarla, su kabaklarını buluşturan “Kavuşma” sergisinin açılışı Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl restore edilerek hizmete açılan Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık ASLAN yaptı.

Açılışa; Şube Müdürleri, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü, Halk Eğitimi Merkezleri Müdürleri, öğretmen ve kursiyerler katıldılar.

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📆 28 Ekim 2022 Cuma 21:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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