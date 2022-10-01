Kadıköy’de İmam Hatip Okullarının Yeniden Açılışının 71. Yılı Kutlandı

İmam Hatip Okullarının Yeniden Açılışının 71. Yılı Kutlama Programı; Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin’in katılımlarıyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin’in konuşmalarının ardından sırasıyla İmam Hatip Okullarının tarihini anlatan sinevizyon gösterimi, şiir okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti.

Program; Kadıköy İmam Hatip Lisesi Korosunun seslendirdiği İmam Hatip Marşı ile sona erdi.

Programa; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman SEZGİN, Kadıköy Kaymakamı Muhittin PAMUK, İlçe Millî Eğitim Müdürü Sadık ASLAN, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldılar.

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