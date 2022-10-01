DİKKAT! İSTANBUL KARTINIZI ADINIZA KAYDETTİRİN

Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul’da toplu ulaşım Türk vatandaşları ve hak sahibi yabancılar için ücretsiz olacak. Bu resmi bayramda ilk kez Türk vatandaşı olmayan yabancı turistler ücretsiz kullanım yapamayacak. Anonim kartlar da geçersiz olacak.

Halen İstanbul kartını kişiselleştiremeyen Türk vatandaşlarının sorun yaşamamaları için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden kartlarını TC Kimlik numaraları üzerinden kişiselleştirmeleri gerekiyor. Bir kere yapılacak bu işlem sayesinde İstanbulkart kişiye özel olacak. Ve tüm milli ve dini bayramlarda sorun yaşanmadan kullanılabilecek. Kişiselleştirme sayesinde Türk vatandaşlarına sağlanan hakların yabancıların tarafından kullanılması mümkün olamayacak. Yabancı turistler ücretsiz günlerde de toplu ulaşımı ödeme yaparak kullanacak.

Halen kartlarını kişiselleştiremeyen vatandaşlarımız https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi üzerinden kolayca bu işlemi yapabilecek. Anonim kartlar bu 29 Ekim Cumhuriyet bayramından itibaren ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak.

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