Kadıköy Meclisinde Bütçe Görüşmeleri hararetli tartışmalara sahne oldu

Kadıköy Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı 3. oturumunda Kadıköy Belediyesi 2023 Yılı Tahmini Bütçe Görüşmeleri esnasında söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesinin bütçesi birilerini zengin etme bütçesi değil, halka hizmet etme bütçesidir.

Başkan Odabaşı “Mülkiyetimizde arsa olsa dahi bu arsaları satmayı değil onları kamu yararı ve kamu hizmeti için kullanmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bütçe açığını kapatmak için arsa satışı yapmak yerel yönetimlere ne yazık ki merkezi yönetimden gelen bir alışkanlık haline geldi.

Şimdi birazdan söz alacak AKPli arkadaşımız sizin bütçenizde de gayrimenkul satışı var diyecek. Evet var ama bizimkindeki fark şu biz bina artığı dediğimiz emsal artığı dediğimiz üç metrekareleri beş metrekareleri komşularımızın talebi üzerine Kadıköy belediyesi tarafından değerlendirilemeyecek olan yerleri satıyoruz. Onun haricinde herhangi bir arsa satışımız yok. Çünkü bizler hayata ve siyasete kamucu bir yerden yaklaşıyor Kadıköy’ü sosyal demokrat bir anlayışla yönetiyoruz.

Geçmişten bugüne taşımaktan gurur duyduğumuz halkçı bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak için var gücümüzle çalışıyor Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz. Kadıköy Belediyesinin bütçesi birilerini zengin etme bütçesi değil, halka hizmet etme bütçesidir.

Bunun için Doktor Rana Beşe Sağlık Polikliniği ve Profesör Doktor Korkmaz Altun polikliniğinde yılın ilk 9 ayında verdiğimiz hizmet sayısı yüz altı bin beş yüzü geçmiş durumda bunun için bu süre zarfında Zehra Mustafa Yüksel mamografi ve kadın sağlığı merkezinde 17bin 953 kadına hizmet verdik. Sadece bu yıl içerisinde 39900 çocuk tam da biz bu değerlere sıkı sıkıya bağlı olduğumuz için çocuk ağız ve diş sağlığı merkezi ve çocuk sağlığı merkezinden yaralanabildi. Halkının yanında yer alan kamucu yerel yönetim anlayışı sayesinde çocuk ruh sağlığı merkezinden hizmet alan çok sayısı 2022 yılında 4150’yi buldu.

Bazıları için Kadıköy Türkiye’nin kaymağını yiyen kesimin yaşadığı bir ilçe olarak görülebilir ve böyle gösterilmeye çalışılabilir, ancak bizim için Kadıköy göreve geldiğimiz günden bu yana 5476 haneye nakdi yardı 17593 haneye gıda yardımı 43461 haneye ise sosyal yardımda bulunduğumuz özetle yanlış ekonomik politikalar sebebiyle komşularımızın yoksullukla mücadele içerisinde yaşadığı bir ilçedir.

Bu verilerin yanı sıra hepimizin bildiği gibi merkezi yönetimin hibelerinden de yararlanamıyoruz. Hakkın adaletin mumla arandığı bu dönemde merkezi yönetimin belediyeler arası ayrımcılık yaptığını ve hibelerin yüzde 99 unu cumhur ittifakı belediyelerine dağıttığını üzülerek tecrübe ediyoruz.