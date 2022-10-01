Kadıköy Belediye Meclisinde alınan karara AK Partililerden muhalefet şerhi

Kadıköy Belediye Meclisinde Şehit Yakınları ve Gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek için “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı “Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şefliği” kurulması amacıyla alınan meclis kararında Şehit Aileleri ve Gazi ünvanları ile LGBTİ ibaresinin aynı cümlede geçmesine AK Partili üyelerin muhalefet şerhi dikkat çekti.

Ekşioğlu, “Şehit Aileleri ve Gaziler ile LGBTİ ibaresi aynı cümlede kullanılmasın”

AK Partili Kadıköy Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Hukuk Komisyonu Üyesi Meryem Ekşioğlu tarafından düşülen muhalefet şerhinde; “Şehit yakınları ve Gazi ünvanları ile LGBTİ ifadesinin aynı cümle içerisinde kullanılmasını doğru bulmuyor, gerekirse şehit gazi aileleri için ayrı bir düzenleme yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Vakfın (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı) internet sitesinde 2018 – 2019 – 2020 yıllarında sürekli LGBTİ toplumda yaygınlaştırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bizler AK Parti Kadıköy Teşkilatı Meclis Üyeleri olarak daha önce sürekli belirttiğimiz gibi LGBTİ’nin kamu gücüyle Kadıköy’de yaygınlaştırılmasına, bunun toplumda özendirilmesine karşıyız. Protokolün 7 – 2 – 13. Maddesindeki vakfın yükümlülüklerinin hukuki ve cezai sorumluluğunun olmamasına şerhimiz vardır” dedi.

Galeri