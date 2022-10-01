Dünyanın İlk Canlı Web3 e-Spor Turnuvası İstanbul Blockchain Week’te Gerçekleşecek

İstanbul Blockchain Week, 17 Kasım tarihinde dünyanın ilk canlı Web3 e-Spor Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Etkinlikte oyun tanıtımları, geliştiricilerin özel duyuruları, demo testleri ve dünyanın en popüler web3 oyunlarından birinde heyecan verici bir yarışma da yer alacak. W3E, FaZe Clan’ın eski bir üyesi olan Takım Lideri Damian Bartlett ve Pazarlama Stratejisti Thang Phan tarafından yönetilecek. Aynı zamanda W3E Turnuvası kapsamında dünyanın ilk web3 oyun fuarı da gerçekleşecek.

“ Web3 e-Spor Turnuvası’nı düzenleyen ekibe liderlik etmekten dolayı heyecanlıyız”

W3E e-Spor Turnuvası, İstanbul Blockchain Week’in son gününde oyun severleri ESA Espor Arena’da bir araya getirecek. Avrupa ve Türkiye’den en iyi oyuncuların takımlarının yer alacağı canlı bir beyaz knuckle turnuvası gerçekleşecek. Merkezi olmayan oyun ekosistemini genişletmek amacıyla W3E, geleneksel web2 FPS oyunlarının oyuncularını da katılmaya davet edecek. İstanbul Blockchain Week’i düzenleyen EAK Digital CEO’su Erhan Korhaliller; “İlk Web3 oyun fuarının yanı sıra ilk canlı Web3 e-Spor Turnuvası’nı düzenleyen ekibe liderlik etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Web3 oyunları, bu devrim niteliğindeki teknolojide bir sonraki adımdır. Son birkaç yılda olgunlaşmasını izlemek inanılmazdı, ancak 2022 dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Katılımcılar, oyun fuarında gelişmekte olan projeleri görme, gelecek web3 oyunlarını test etme ve geliştirme ekibiyle ağ kurma fırsatına da sahip olacaklar” dedi.

Oyun dünyasından birçok isim, influencer ve yatırımcının bir araya geleceği etkinlikte, network geliştirmenin yanı sıra birçok oyunu deneyimleme fırsatı olacak. Etkinliğin lig ortağı ve turnuvanın lider oyunu EV.io’nun Kurucu Ortağı ve Oyun Direktörü Chriss Scott; “İstanbul Blockchain Week’in bir parçası olmaktan ve büyüyen bir web3 e-Spor alanına katkıda bulunmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Biz W3E’nin büyük hayranlarıyız ve iğneyi ileriye taşıma girişimlerini destekliyoruz.” dedi.