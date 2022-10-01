Kadıköy’de Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Y., 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası – Tıkla İzle

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı S. D. ve annesi N. M. D.’ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Y.’ın (32) yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklanan sanık Emrah Y. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

4 suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Y.’ı, “hakaret”, “silahla tehdit”, “kasten yaralama” ve “halk arasında korku veya panik oluşturacak şekilde tehdit” suçlarından toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.