Büyükada’ya Anaokulu yapılıyor

Büyükada’da İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince ilk kez anaokulu yapılıyor.

Büyükada’da İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince ilk kez anaokulu yapılıyor. Yapımı devam eden anaokulun 2. dönemde faaliyete geçmesi hedeflenirken yapımı devam eden anaokulu inşaat alanı havadan görüntülendi.

Büyükada’da İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince Büyükada tarihinde bir ilk olan anaokulu yapılıyor. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak amacıyla yapımı devam eden anaokulunun 2. dönemde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Öte yandan yapımı devam eden anaokulu inşaat alanı havadan dron ile görüntülendi.

“Hummalı bir çalışma var”

AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, “Hükümetimizin, AK Partimizin, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe’nin de öncülüğünde Adalar’da bir ilk olan bir anaokulunun aslında inşaatı faaliyetinin şu anda saha açısının içindeyiz. Baktığınız zaman 39 ilçeden bir tanesi olan Adalarda bir anaokulunun olması, burada bu kadar yetişen çocuk için çok önemli. Öncelikle bunu göstermek istedik. Milli Eğitimin ukdesinde, yine Valiliğimizin İPKP’sinin büyük himayelerinde yapılan bir proje. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine bu yetiştirilmeye çalışılıyor. Gerçekten hummalı bir çalışma var. Bugün öğle arasında müsaade alarak burayı ziyarete geldik“ dedi.

“Heybeliada’da da böyle bir projeyi hayata geçirmek için bütün imkanlarımızla çalışıyoruz”

AK Parti Adalar İlçe Başkanı Şen, Heybeliada’da böyle bir projeyi hayata geçirmek için bütün imkanlarımızla çalıştıklarını belirterek, “Baktığınız zaman burada Valilik makamının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gayretli çalışmalarıyla Ada halkının, çocuklarımızın ve annelerin hizmetine sokulacak en önemli projelerden bir tanesi. Görüşmeler devam ediyor. Sizin aracılığınızla da söylemiş olalım Büyükada’dan sonra buna benzer belki bunun bir küçük ölçeklisi olarak Heybeliada’da da böyle bir projeyi hayata geçirmek için bütün imkanlarımızla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bizim geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza böyle eğitimin birinci basamağı olan Anaokullarında diğer ilçelerde olduğu gibi burada da bu hizmeti sunmuş olmanın bizler de mutluluğunu yaşamış olacağız” diye konuştu.