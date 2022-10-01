Kadıköy’de Yükümlüler Tarafından Yapılan Resim Sergisi ve Sosyal Market Açıldı

Kadıköy’de Yükümlüler Tarafından Yapılan Resim Sergisi ve Sosyal Market Açıldı

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, yükümlüler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Sosyal Market ile yükümlülerin çalışmalarının yer aldığı Resim Sergisi Kadıköy Hasanpaşa’da İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, 29/09/2022 günü Perşembe, Saat:14:00 te gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik yaklaşık 23.000 dosyanın denetim ve takibi yaparak kendi bünyesinde aktif olarak görevli psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve infaz koruma memurları ile toplam 174 personelle İstanbul Anadolu yakasının 14 ilçesinde ikamet eden denetimli serbestlik yükümlülerinin iyileştirilmesine ve topluma uyum sağlamalarına yönelik bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve seminerler ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli eğitim-iyileştirme faaliyetleri ve projeler yürütmektedir.

Bu kapsamda, maddi durumu yetersiz olan denetimli serbestlik yükümlülerinin, yeniden topluma kazandırılmalarında önemli yer teşkil edebileceği düşünülen temel ihtiyaçlarından bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla; giyecek, ayakkabı, temizlik, kuru gıda, kırtasiye ve benzeri malzemeleri yükümlülere ulaştırılmak üzere İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik bünyesinde bir ‘Sosyal Market’ alanı düzenlendi ve yükümlülerin çalışmalarından oluşan Resim sergisiyle birlikte 29.09.2022 tarihinde çok sayıda katılımcının yer aldığı bir açılış programı düzenlendi.

Açılış programında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi.

Plaket takdiminin ardından protokol üyeleri sergi ve sosyal marketin açılışını gerçekleştirildi. Açılış programına, Kadıköy Kaymakamı Muhittin PAMUK; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş AKSOY; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur OĞUZER; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemil SANDIKÇI; İnfaz Hakimi Seval KARATAŞ; İnfaz Hakimi Ali TARAKCI; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Sayın İdris AKSOY; ; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Recep OSOYDAN; ; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Burhan USLU; ; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet TATLICAN; İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet ÖZER; İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serkan BİLİR; Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ediz ZEYREK; İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya SANCI; Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri; İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Üyeleri, Türk Kızılay Şube Başkanları; Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Serdar Ümit ÖNCEL; Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ile İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü idareci ve personelleri katıldı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sosyal market projesi ile maddi durumu yetersiz 2500 yükümlü ve ailesine ulaşmayı planlamakta ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim iyileştirme sürecine adaptasyonlarını arttırmayı hedeflemektedir.

Galeri