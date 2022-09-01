Gençliğin fenomeni Rapçi MEİSTER’in ilgi çeken başarı hikayesi

Rap müzik alanında başarılı çalışmalarla adından söz ettiren genç yaşında ilginç bir çıkış yakalayarak İstanbul’ un en prestijli mekânlarında sahne alıp performans sergileyen “Meister”in güzel de bir hikâyesi var.

Şuana kadar söz ve müziği kendine ait olarak yayınladığı 109 parça ve 30 kliple konserlerde ve sahne performanslarında tercih edilen Meister, müzik kariyerinde kat ettiği yolu #BasarıHikayesi olarak adlandırdı ve bu yolda yeni hikâyeler yazmaya devam ediyor.

“İstanbul’un Sokaklarından Metropolün Göbeğine” mottosu, bir zamanlar müzik yaptığı kafelerden, ona İstanbul’ un en prestijli ( Beyrut Performans, Jolly Joker, Dorock XL) gibi müzik eğlence mekânlarında konser verme kapılarını açtı.

İlginç bir hayat hikâyesi ve müzikle yakalanan başarı

Rap müzik alanında adından söz ettiren Meister, genelde aşk, hayaller ve insanlara doğru mesajlar veren şarkı sözleriyle dikkat çekiyor.

“Herkesin anlatacak bir hikayesi vardır ya; buda benim hikayem” diyerek okuduğu bu şarkıda kendi hayat hikayesini anlattı.

İşte o klip;

Aynı zamanda bir sağlık kurumunda sağlık personeli (Hemşire) olarak çalışan, Meister, gerçek adıyla Melih Can Küçük, geçirdiği Alopesi Areata hastalığı sonucu müzikle tanıştı.

20 Şubat 1999 İstanbul Kartal doğumlu aslen Erzurum ‘lu olup, orta okul yıllarında beatbox ve graffitiyle ilgilenen, lise yıllarında rap müzikle tanışan Meister, kendine idol olarak benimsediği 2Pac ‘ın şarkılarında ilham buldu ve üretmeye karar vererek, 2015 senesinde ilk solo parçası #Kadın’ı video kamerasının Rec düğmesine basarak kaydetti. Bu kültüre ilk adımını atan Meister, 8 singledan oluşan ilk albümü Dünyanın Oyunları 2016 yılında yayınladı.

Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde kendi stüdyosu 981Records’un kapılarını açtı ve tüm prodüksiyon işlemlerini tek çatı altında birleştiren bir marka haline getirdi.

Bu stüdyo, müzik kulağını geliştirdi ve diğer bir yanı olan prodüktörlük camiasına adım attı. Ünlü Mix&Masterları newschool mcler tarafından beğeni ile karşılandı, aynı zamanda aranjörlükte yapmaya başladı. Bununla da sınırlı kalmayan Meister, aldığı midi klavyesiyle beat üretmeye , enstrüman çalmaya ve solfej çalışmaları yapmaya başladı. Zaman zaman kendi beatlerini yaparak İnstrumental Vol serisini başlattı.

Meister, sahne stratejilerinde bir deha olarak adlandırılıyor

Takvimler 17 Nisan 2020’yi gösterdiğinde bir sürprizle uyandı ve yayınladığı ” Dünya yıkılana ömür ayırana dek “ parçası Spotify platformunun en seçkin listesi ” Türkiye Viral 50 “ ye girmeyi hak kazanmıştı. Bu büyük listede adını 4 numaraya kadar taşımayı başardı ve şarkısı 350 binin üzerinde dinlenip 10 bin çalma listesine dahil oldu.

“İstanbul’un Sokaklarından Metropolün Göbeğine” mottosu, bir gün çıktığı kafelerden, ona İstanbul’ un göbeğinde ve en prestijli mekânlarında konser verme kapılarını açtı. Şuana kadar yayınladığı 109 parça ve 30 klip ile birlikte üretkenliğini sürdürmektedir.

Sürekli yeni bilgiler öğrenmeye meraklı olan ve alın teri dökerek basamak atlayan Meister, dinleyicinin takdirini toplamakta ustalaşıyor. Aynı zamanda konserlerden ve sahne performanslarından geri kalmayan Meister, sahne stratejilerinde bir deha olarak adlandırılıyor.

Kendi yolunu #BasarıHikayesi olarak adlandırdı ve bu yolda yeni hikâyeler yazmaya devam ediyor.

Üretmeyi seven Meister, farklı tarzlarla harmanlanmış single ve albümleriyle dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Meister’in dijital platformlardaki sosyal medya hesapları;

https://music.apple.com/tr/artist/meister/1488794880?l=tr&ls

https://instagram.com/meistermusic?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.tiktok.com/@meistermelih?_t=8V20dXV91Rh&_r=1

https://youtube.com/c/MelihCanK%C3%BC%C3%A7%C3%BCkMeister

https://twitter.com/thisismeister?t=X0KMcc9hWo4jt2iPM7N3ew&s=09

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