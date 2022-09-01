Büyükada çevresinde Anadolu Efes Gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı

Topluma ve çevreye artı değer katacak faaliyetleri odağına alan Anadolu Efes, doğa için bir kez daha harekete geçti. 17 Eylül Dünya Temizlik Günü vesilesi ile bir araya gelen Anadolu Efes Gönüllüleri, Adalar Belediyesi, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Devridaim Enstitüsü ve Meet 2 Talk iş birliği ile Büyükada’da çevre temizliği gerçekleştirdi. Radyo programcısı ve yazar Yasemin Şefik de etkinliğin +1’i oldu. Gönüllüler, yapılan çalışmada tamamen atıktan üretilen eldiven ve tekrar kullanılabilen kahve çekirdeği çuvalları kullandı. Toplanan atıklar, 28 Eylül’de ekonominin doğaya ve insana verdiği tahribatı önleme amaçlı projeler geliştiren Devridaim ekibi ve Meet 2 Talk iş birliğiyle, çeşitli yaşam gereçlerine dönüştürülecek.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğinde Denize +1 Nefes projesini hayata geçiren Anadolu Efes, 17 Eylül Dünya Temizlik Günü vesilesi ile şimdi de Büyükada’da çevre temizliği gerçekleştirdi. Mavi sularımızın temiz ve su altı yaşamının canlı kalması için geride çöp bırakmamanın önemine vurgu yapan Anadolu Efes Gönüllüleri, bu konuda da farkındalık yaratmak için Adalar Belediyesi, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Devridaim Enstitüsü ve Meet 2 Talk iş birliği ile karadaki çöpleri mavi sulara karışmadan topladı. Radyo programcısı ve yazar Yasemin Şefik de etkinliğin +1’i oldu.

Farkındalık etkinliğinde, çöp toplama faaliyeti nedeniyle yeni bir atık çıkarılmamasına dikkat edildi, tamamen atıklardan üretilen ekipmanlar kullanıldı. Katılımcılar çöpleri, ekonominin doğaya ve insana verdiği tahribatı önleme amaçlı projeler geliştiren Devridaim Enstitüsü’nün atık tekstil kumaşlardan ürettiği eldivenler ve tekrar kullanılabilen kahve çekirdeği çuvallarıyla topladı. Atıkların ayrıştırılması ve yeniden kullanım amaçlı değerlendirilmesi için 28 Eylül’de Anadolu Efes Gönüllüleri, Devridaim Enstitüsü ve Meet 2 Talk iş birliğiyle bir atölye düzenlenecek. Çöpler, bu atölyede, nitelik ve materyallerine bağlı olarak düğme ve takı gibi yaşam gereçlerine dönüştürülecek.

Gönüllüler ile birlikte çöp toplayan radyo programcısı ve yazar Yasemin Şefik, “Bugün bu kadar duyarlı bir toplulukla birlikte temizlik hareketine katılmak mutluluk verici. Bireyler olarak keyifli vakit geçirdiğimiz açık alanları, sahilleri, parkları, sokakları temiz bırakmanın hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Ayrıca gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hem atıklarımızı azaltmak hem de var olanları dönüştürmeyi önceliklendirmek önemli.” dedi.

Dünya Bankası’na göre, 2020 yılında dünya genelinde günde kişi başına 0,79 kilogramlık bir ayak izine denk gelen 2,24 milyar ton katı atık üretildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’nin verileri, bu atıkların en az yüzde 75’inin birinci elden çıktığını gösteriyor. Uzmanlar, 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olabileceği uyarısını yapıyor.

Dünya Temizlik Günü

Dünya, giderek artan atık üretimi nedeniyle küresel bir çöp kriziyle karşı karşıya. Özellikle geri dönüştürülebilir katı atıkların yanlış yönetimi, gezegenin dört bir yanında havaya, toprağa ve suya karışarak insan eli değmemiş alanlarda dahi canlıların yaşamını tehdit ediyor. Küresel atık krizine dikkat çekmek amacıyla 2008’den bu yana her yıl Dünya Temizlik Günü, bu soruna yönelik güçlü mesajların verildiği küresel bir eylem hareketi olarak öne çıkıyor.

Anadolu Efes Gönüllüleri

Anadolu Efes Gönüllüleri, topluma ve çevreye katkı sağlayacak ve farkındalık yaratacak birçok gönüllülük faaliyetinde bulunuyor. Şirket çalışanlarından oluşan gönüllüler, toplumsal duyarlılığı gözeterek hem kendi projelerini oluşturuyor hem de var olan sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor. Sokak hayvanları için orman beslemelerinden; sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmaya, onlar için maraton koşmaya kadar çeşitli aktiviteler, Anadolu Efes’in gönüllülük hareketinin içerisinde yer alıyor.

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