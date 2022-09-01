İSTANBUL ORAL-B BOĞAZİÇİ TRİATLONU’NA TAM DESTEK

Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışması olan Uluslararası İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile ikinci kez düzenlenecek. 11 Eylül’de Beykoz’da gerçekleştirilecek olan etkinlikte 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan zorlu parkurları koşacak.

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen triatletlerin katılacağı yarışta sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecek. Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleşecek.

TRAFİĞE KAPATILCAK YOLLAR

Bisiklet parkuru için Küçüksu-Kavacık TEM bağlantısı Güney yol 05.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, kuzey yol normal seyrine devam edecek. Koşu parkuru için Küçüksu-Körfez Caddesi arası yol her iki yönde 06.00-11.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bisiklet parkuru için 05.30 09.30 arasında TEM otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak diğer yön Harp Akademileri Kavacık Gölü normal seyrine devam edecek.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinliğin en iyi şekilde düzenlenmesine birçok birimi ile destek verecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde organizasyona hem karada hem de denizde destek veren İBB, deniz parkuru için gümüş sertifikalı cankurtaranlarını görevlendirdi. Verilen destek kapsamında Küçüksu Mesire Alanı 9-11 Eylül tarihleri arasında yarışa tahsis edildi. İBB ekipleri bisiklet ve koşu parkurlarında sporcu sağlığını korumak amacıyla yarış öncesinde gerekli kontrolleri yaparak kazaya sebebiyet verecek ve sporcuların sağlığını etkileyecek bariyer, kasis ve mazgalların kapatılmasını ya da kaldırılmasını sağlayacak, ekipler parkurda yer alan çukur alanların yamasını yaparak parkuru daha güvenli hale getirecek.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOL BİLGİLERİ İBB CEP TRAFİK’TE

Parkurun trafiğe kapatılacak olan ve İBB sorumluluğunda olan bölümlerde uyarı levhaları ile sürücülerin alternatif yollara yönlendirilmesi sağlanacak. Yarış günü kapanacak yollar İBB Cep Trafik uygulamasından vatandaşlarla paylaşılacak. Etkinlik alanına elektrik çekilmesi, aydınlatma çalışmalarının yapılması, sporcular için alanda mobil tuvalet, duş ve 300 adet bariyer temini gibi alanlarda da sporculara destek verilecek.

SPORCULARIN ALANA TRANSFERİ

İBB’nin etkinliğe vereceği önemli desteklerden birisi de ulaşım konusunda olacak. Sporcuların etkinlik alanından başlangıç alanına transferi için yarış sabahı 10 adet İETT otobüsünü görevlendirilecek. Yoğunluk oluşmaması ve trafiğin de aksamaması için Küçüksu bölgesinde bulunan otobüs duraklarının yarış günü bekleme noktaları değiştirilecek ve otobüs güzergâhlarında yarış gününe özel düzenlenme yapılacak. Ayrıca Küçüksu mesire alanında İBB bünyesinde hizmet veren otoparkın federasyon ve görevli araçlarına ücretsiz tahsis edilmesi sağlanacak.

Etkinlik Programı

05.15 – Değişim Alanı Giriş

06.20 – Standart mesafe başlangıç (elitler)

06.22 – Standart mesafe başlangıç (erkekler)

06.32 – Standart mesafe başlangıç (kadınlar)

06.35 – Standart mesafe başlangıç (takım bayrak)

07.35 – Yüzme cut off

08.40 – Bisiklet uzak nokta cut off

09.10 – Değişim alanı 2 cut off

10.20 – Yarışın tamamlanması

11.30 – Ödül Töreni (Küçüksu Parkı)