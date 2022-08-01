Korku Filmi “Alem-i Cin 3: Salgın” Gösterimde

ÖzdilekPark İstanbul’da, 25 Ağustos’ta özel gösterimi yapılan korku filmi “Alem-i Cin 3: Salgın” seyirciyle buluşuyor. Dünyayı tehdit eden cin salgınını durdurmaya çalışan bir adamın yaşadıklarını konu alan “Alem-i Cin 3: Salgın”, 65 şehir ve 209 lokasyonda gösterimde olacak. Filmin yapımcılığını Onur Yaprakçı ve Yaren Oktay üstlendi. Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin senaryosu ise, Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar’a ait. Bilindiği gibi Özgür Bakar, “Alem-i Cin” ve devam filmi “Alem-i Cin 2” filmlerinin yönetmenliğini de yaptı.

Edinilen bilgiye göre “Alem-i Cin 3: Salgın”, Kütahya/Simav ve Pazarlar ilçesinde 22 ayrı mekânda çekildi. Çekimlerin iki hafta sürdüğü filmde, yerel halktan da figüran olarak oynayanlar oldu. Oyuncu kadrosu ise şöyle: Ulukan Ağdaş, Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Naz Gedik, Yaren Oktay, Nilay Koçak, Yurdaer Tosun, Mehmet Tekkanat ve Nilay Koç gibi isimler yer alıyor.



“Alem-i Cin 3: Salgın”da, cinci hoca rolüyle dikkat çeken Mehmet Tekkanat bir soru üzerine, “Filmdeki rolüm, bugüne kadar oynadığım rollerden farklıydı. Karakteri tanımadan, hissetmeden rol yapılmaz. Rolüme hazırlanırken Üsküdar’da bir cami hocasıyla görüştüm. Bu görüşme çok yararlı oldu. Oynarken kendimi role öyle kaptırmışım ki, bi ara kendimi kötü hissettiğimi fark ettim. Korku filmi meraklılarına şiddetle öneriyorum” şeklinde konuştu.