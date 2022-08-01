İstanbul’da sıcaklık 35 dereceyi görünce, insanlar Caddebostan Sahili’ne koştu

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Termometreler 35 dereceyi gösterirken, Caddebostan Sahili’ne gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı. Sahile akın eden vatandaşlar havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul 35 dereceyi gördü, Caddebostan Sahili’nde yoğunluk oluştu – Tıkla İzle

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Caddebostan Sahili’nde alan bazı vatandaşlar sahilde dinlenirken, bazı vatandaşlar da kendilerini denize bıraktı. Serin suda keyif yapan vatandaşlar sahilleri doldururken, İstanbul’da termometreler 35 dereceyi gösterdi. Nem oranının ise yüzde 60 olarak kaydedildiği kentte serinlemek isteyenler Caddebostan Sahili’nde yoğunluğa sebep oldu. Sahil boyu bisiklet sürenlere sıcaktan dolayı denize giren vatandaşlar eşlik etti. Öte yandan sıcaktan bunalıp denize giren vatandaşlar havadan dron ile görüntülendi.

Hafta sonunu sahilde geçiren Nazlıcan Dağlı, “Sıcaklık 35 derece diyorlar ama bence hissedilen daha fazla. 40 derece vardır diye düşünüyorum. İnsanlar sahile akın etmiş, çok kalabalık. Evlerde durulmuyor. Ayaklarımız toprağa bassın istedik biraz serinlemek için” dedi.

Sıcak havanın keyfini sahilde çıkaran Ertan Eryılmaz, “Son birkaç gündür İstanbul’da çok yüksek sıcaklıklar var. Hafta içi bir yere giderken çok zorlanıyoruz. Hafta sonu kendimizi sahillere atıyoruz” dedi.

İstanbul’un çok sıcak olduğunu belirten Ugandalı Hen Henre, “Uganda buradan daha soğuk, burası daha sıcak. Burası 30 dereceden daha yüksek. Benim için fazla bir sıcaklık” dedi.