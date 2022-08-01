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Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor’la 3-3 berabere kaldı


Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor’u konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin son uzatmalarda attığı golle 3-3 berabere sona erdi.

Maçtan Dakikalar

1.dakikada sol kanattan Yonathan del Valle’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Lincoln’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique’den seken top ceza sahası içinde Avounou’nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR’dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı’nın solundan ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada sol kanattan Ermir Lenjani’nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3. dakikada Joshua King’in pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Diego Rossi pasını arka direkteki Enner Valencia’ya aktardı. Valencia’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
 

52′ Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Bettaieb, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bettaieb’in dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol – Adel Bettaieb

 55′ Sağ kanattan Valencia’nın ceza sahasına gönderdiği topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

60′ Lincoln’ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

67′ GOL! Gheorghe, Ümraniyespor’a 2-2’lik beraberliği getiren golü kaydetti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Gheorghe’nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti.Gol – Valentin Gheorghe

69′ Süratli bir şekilde ceza sahasına sokulan Onur, Luan Peres’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

73′ GOL! Mrsic, Ümraniyespor’u 3-2 öne geçirdi.Gol – Antonio Mrsic

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İLK 11’LER

Ümraniyespor’un ilk 11’i: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Rossi, Valencia

📆 09 Ağustos 2022 Salı 00:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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