Adalar’da bu hafta Kültür Sanat etkinlikleri

Adalar’da bu hafta Kültür Sanat etkinlikleri

Adalar Kültür Derneği 2022 Yaz Kültür – Sanat Festivali’nde bu hafta Salı akşamı “Piknik”, Perşembe akşamı “25. Saat” ve Cuma akşamı “Apartman” isimli filmleri izleyenecek.

Çarşamba akşamı ise “Bahçede Müzik” programında “Piyano – Keman Resitali (Piyano: Can Saraç, Keman: Naz İrem Türkmen)” yapılacak. Cumartesi günü “Dünya Varmış” başlıklı sergi açılacak.

Aynı akşam “Büyükada Yaz Konserleri”nde Candan – Erdem ikilisi sahne alacak. Pazar günü ise yine klasik müzik konseri var. Kemanda Naz İrem Türkmen, piyanoda Çağdaş Özkan bizlere müzik ziyafeti verecekler.

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