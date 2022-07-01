İNDER: Yabancıya satışta yine rekor

Yüksek enflasyon endişesi yaşayan yatırımcılar, tasarruflarını güvence altına almak için gayrimenkul tercihlerine ağırlık vermeye başladı.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuyla alakalı yaptığı açıklama da;

Maliyet ve enflasyon etkisiyle artan konut fiyatlarına rağmen yatırımcıların tercihi yine konut oldu. Yılın ilk altı ayında yüzde 31,4 artan konut satışları toplamda 726 bin 398’e ulaşarak yeni bir rekor seviye için yükseliş ivmesini devam ettirdi. Özellikle ikinci el satışları yüz bin bandını aşarak Haziran 2022 döneminde 105 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gerçekleşen toplam konut satışı ise 150 bin 509 oldu. Bu veriler, toplam konut satışlarının 2022 sonunda 1,5 milyonun üzerine çıkacağını işaret ediyor.

Geçtiğimiz ay olduğu gibi haziran ayındaki konut talebinin temelinde de mevduat faiz getirisinin, konut fiyat artışının altında kalmasının etkisi büyüktü. Merkez Bankası’nın faiz üzerindeki baskısı nedeniyle konut faizlerinin yüzde 2 seviyelerinde durması, ipotekli satışları da tetikledi. Ocak 2022’de 18 bin olan ipotekli konut satışı Haziran 2022’de 40 bin 610’a çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ve Rus zenginlerin dünyaya açılabilmek için sıcak denizlere inme isteği, yabancıya konut satışlarına tarihi zirveyi gösterdi. Aylık bazda 8 bin 630’a çıkan yabancıya satış miktarının 1.887 adedi Rus vatandaşlarına yapıldı. İran ve Irak vatandaşlarının geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yoğun alımları Haziran ayında da devam ederken, söz konusu ülke vatandaşlarının tercihi İstanbul, Trabzon ve Bursa şehirleri oldu. Rus vatandaşları ise Antalya, Mersin ve İzmir’i tercih etti. Yabancıların toplam konut satışı içindeki payı yüzde 5,7’ye yükseldi. Yabancıya gerçekleşen konut satışlarından en az 3 milyar dolarlık dövizin ülkemize kazandırıldığını düşünüyoruz.