İBB İstanbul’da Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Mehter toplulukları ile müzikli bir yaz yaşatacak

İBB İstanbul’da Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Mehter toplulukları ile müzikli bir yaz yaşatacak

İBB Orkestralar Müdürlüğü, zengin repertuvarı ve benzersiz performansıyla İstanbullulara müzik dolu bir yaz yaşatacak. Temmuz ayında müzikseverler, pop ve cazdan Türk sanat müziğine kadar şehri açık hava sahnesine dönüştüren ücretsiz konserlerin keyfini çıkaracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , açık hava konserleri ile müziği kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Temmuz’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerle İstanbul’un park ve meydanlarından ezgiler yükselecek. İBB Orkestralar Müdürlüğü bünyesindeki Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Mehter toplulukları ile şehrin müziğini İstanbullularla buluşturacak.

HAFIZALARA KAZINAN ŞARKILAR

Şehrin köklü orkestralarından İBB Kent Orkestrası, Üstüner Büyükgönenç şefliğinde Temmuz ayı boyunca klasik, pop caz, yerli- yabancı pop müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuarı ile iyi müzikseverle buluşturacak.

İBB Kent Orkestrası Açık Hava Konserleri Temmuz Takvimi şu şekilde ;

7 Temmuz Perşembe Saat: 21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı

19 Temmuz Salı Saat: 21.00 Çatalca Meydanı

21 Temmuz Perşembe Saat: 21.00 Beylikdüzü Yaşam Vadisi

26 Temmuz Salı Saat: 21.00 Ataşehir Amfili Park

27 Temmuz Çarşamba Saat :21.00 Sarıyer Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı

28 Temmuz Perşembe Saat 21.00 Avcılar Gümüşpala Nejat Uygur Açıkhava Sahnesi

TÜRKÜLER VE EZGİLER MEYDANLARA TAŞINIYOR

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, dünyanın en zengin folklor birikimine sahip Anadolu’nun ezgilerini, türkülerini İstanbullu müzikseverlere dinletecek. Şef Nurettin İlhan yönetimindeki topluluk, Ege’den Güneydoğu’ya uzanan geniş repertuvarı ve kadim Anadolu kültürünün renk ve zenginliklerini gözler önüne serecek.

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Açık Hava Konserleri Temmuz Takvimi şu şekilde :

6 Temmuz Çarşamba Saat: 19.00 Beşiktaş Demokrasi Meydanı

18 Temmuz Pazartesi Saat: 19.00 Gaziosmanpaşa Meydanı

20 Temmuz Çarşamba Saat: 21.00 Beylikdüzü Yaşam Vadisi

24 Temmuz Pazar Saat: 19.30 Sancaktepe Abdurrahman Gazi Parkı

25 Temmuz Pazartesi Saat:19.00 Üsküdar Meydanı

30 Temmuz Cumartesi Saat: 20.00 Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı

31 Temmuz Pazar Saat: 19.30 Maltepe Sahili

Galeri