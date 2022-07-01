MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Eğlence, Etkinlikler, Genel, Gezi-Alışveriş, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İBB İstanbul’da Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Mehter toplulukları ile müzikli bir yaz yaşatacak
İBB İstanbul’da Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Mehter toplulukları ile müzikli bir yaz yaşatacak


İBB Orkestralar Müdürlüğü, zengin repertuvarı ve benzersiz performansıyla İstanbullulara müzik dolu bir yaz yaşatacak.  Temmuz ayında müzikseverler, pop ve cazdan Türk sanat müziğine kadar şehri açık hava sahnesine dönüştüren ücretsiz konserlerin keyfini çıkaracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , açık hava konserleri ile müziği kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Temmuz’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerle İstanbul’un park ve meydanlarından ezgiler yükselecek. İBB Orkestralar Müdürlüğü bünyesindeki Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Mehter toplulukları ile şehrin müziğini İstanbullularla buluşturacak.

HAFIZALARA KAZINAN ŞARKILAR

Şehrin köklü orkestralarından İBB Kent Orkestrası, Üstüner Büyükgönenç şefliğinde Temmuz ayı boyunca klasik, pop caz, yerli- yabancı pop müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuarı ile iyi müzikseverle buluşturacak. 

İBB Kent Orkestrası Açık Hava Konserleri Temmuz Takvimi şu şekilde ;

7 Temmuz Perşembe     Saat: 21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı

19 Temmuz Salı            Saat: 21.00 Çatalca Meydanı

21 Temmuz Perşembe   Saat: 21.00 Beylikdüzü Yaşam Vadisi

26 Temmuz Salı             Saat: 21.00 Ataşehir Amfili Park

27 Temmuz Çarşamba   Saat :21.00 Sarıyer Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı

28 Temmuz Perşembe    Saat 21.00 Avcılar Gümüşpala Nejat Uygur Açıkhava Sahnesi

TÜRKÜLER VE EZGİLER MEYDANLARA TAŞINIYOR

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, dünyanın en zengin folklor birikimine sahip Anadolu’nun ezgilerini, türkülerini İstanbullu müzikseverlere dinletecek. Şef Nurettin İlhan yönetimindeki topluluk, Ege’den Güneydoğu’ya uzanan geniş repertuvarı ve kadim Anadolu kültürünün renk ve zenginliklerini gözler önüne serecek.

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Açık Hava Konserleri Temmuz Takvimi şu şekilde :

6 Temmuz    Çarşamba   Saat: 19.00  Beşiktaş Demokrasi Meydanı

18 Temmuz Pazartesi      Saat: 19.00  Gaziosmanpaşa Meydanı

20 Temmuz Çarşamba    Saat: 21.00  Beylikdüzü Yaşam Vadisi

24 Temmuz  Pazar         Saat: 19.30   Sancaktepe Abdurrahman Gazi Parkı

25 Temmuz Pazartesi      Saat:19.00   Üsküdar Meydanı

30 Temmuz Cumartesi    Saat: 20.00   Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı

31 Temmuz Pazar            Saat: 19.30   Maltepe Sahili

Galeri
📆 07 Temmuz 2022 Perşembe 14:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR