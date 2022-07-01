Emekliye Bayram Müjdesi

Milyonlarca emekliye bayram müjdesi netleşti. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Müjde bekleyen emeklilerin iple çektiği gün geldi çattı.

Edinilen bilgilere göre yetkililer, bayram müjdesi için düğmeye fazla bastı. Çalışma Bakanlığında çalışan çaycı Ali Çalışkan, müjdeyi resmen açıkladı. Çalışkan, “Bayram müjdesi, emeklileri şaşırtırsa şaşırmayın. Ortada müjdelik bir durum yok, sadece Müjde Ar var. Bayram ikramiyesine artış yapılmadığı için, en düşük emekli maaşı alan en büyük Müjde Ar posterine sahip olacak. Havalar güzel, isteyen uçurtma yapsın. Kimse merak etmesin, Müjde Ar’ın posterleri bayramı öncesinde emeklilerin adresine postalanacak” şeklinde konuştu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir emekli, “Müjde posteri iyi fikir. Almanya’da bile böyle bişey yok. Müjdeyi, neden Müjde Ar vermedi? Çünkü hayat pahalı değil, vatandaş fakir. Buna da şükür, her şey var. Karpuzu dilimle alıyorum diye kimse anlam çıkarmasın. Amaç, kelek karpuz yememek. Ben, Almanya’da da böyleyim. Mesela salatalığı da taneyle alırım. Yani, hayat bana güzel. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Bu arada Müjde Ar, şu açıklamayı yaptı: “Emeklilere faydam olsun isterim ama hangi birine yetişeyim? Hızır Baba’nın bile elinden bişey gelmiyor valla…”