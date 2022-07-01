Kalamış Yaz Festivali, Charlie Chaplin’in sessiz klasiklerinden Sirk (The Circus) filmi ile başladı

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Charlie Chaplin’in sessiz klasiklerinden Sirk (The Circus) filmi ile başladı. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası, Chaplin imzalı film müzikleriyle eşlik etti. Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen festivale sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kalamış Yaz Festivali sanatseverler ile buluştu. 51 gün boyunca devam edecek olan festivalde 34 konser, 17 film gösterimi sanatseverlerin beğenisine sunulmaya başlandı. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde film gösterimi yapılan Kalamış Yaz Festivali’nde ilk film gösterimi Charlie Chaplin’in “Sirk” filmi ile başladı. Film gösterimine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Festival 1 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Atatürk Parkı’nda sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Film gösterimine katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Yaz festivalinin bu sene 2’ncisini düzenliyoruz. Geçen sene pandemi koşullarına uygun olarak ortamı düzenlemiştik. Bu sene pandemi koşullarına riayet ederek festivalimizi başlattık. Bugün 2’nci günümüz Nazan Öncel konseri ile başladı. Festivalimiz 30 Ağustos’a kadar devam edecek. 34 konser 17 film gösterimi olacak. Bugün Charlie Chaplin’in “Sirk” filmini hep beraber izleyeceğiz. Film izlerken canlı orkestra eşliğinde film izlenecek. Hem Kadıköy hem de İstanbul’dan misafirlerimizi bekliyoruz “ dedi.