Çin Ticaret Derneği ve İş insanlarından KOTO’ya Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası yönetimi Çin Ticaret Derneği yöneticileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Kocaeli Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya ev sahibi olarak Ticaret Odası başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katılırken öte yandan Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç ve dernek yöneticileri, GNG Danışmanlık firma sahibi Nusret Güre ve şirket temsilcileri katıldı.

Toplantıda ticaret odası ile yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırılarak oda üyelerine katkı sağlayacak projeler müzakere edildi. KOTO Başkanı Necmi Bulut gelen heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak yapılacak faaliyet ve işbirlikleri sayesinde oda üyelerinin global pazarlarla bağlarını daha da sağlamlaştırabileceklerini söyledi.

Çin Ticaret Derneği başkanı Barış Ariç Türkiye’nin önemli ticaret şehirlerinin başında olan Kocaeli ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında köprü olabileceklerini ifade etti.