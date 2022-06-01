DODO ET VE KEBAP KAVACIK’TA GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞLA HİZMETE GİRDİ

Çekmeköy’lü iş insanı Hamit Çelik’in kurucusu olduğu DODO Et ve Kebap büyüleyici orman manzarası eşliğinde şık bir davetle açılışını yaptı. Boğazın incisi Beykoz Kavacık’ta hizmet vermeye başlayan mekânın açılış etkinliğinde iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri bir araya gelirken birbirinden özel lezzetler konuklara sunuldu.

DODO’nun açılışında İş İnsanı Hamit Çelik’i yalnız bırakmayan dostlarının arasında kardeşleri iş insanı Ramazan Çelik, Hakkı Çelik, sunucu Esrin Özgüler, sanatçı Aygün Yürür, Sinoplu yöresel ses sanatçısı Cemil Kaya, Habermax internet haber sitesi bölge muhabiri Durmuş Acar, Flashaber Gürhan Demirtaş, Metropol Mahmut Boydak, Bizimbölge Ümit Şener, Etrafgazetesi Zafer Yılmaz, Beykozses Tayyar As ve çok sayıda iş insanı ve davetliler katılarak DODO’nun açılışına destek oldu.

Çekmeköy’ün tanınmış iş insanı Hamit Çelik’in sahibi olduğu DODO Et ve Kebap, İstanbul’un incisi Kavacık’ta kapılarını misafirlerine açtı. Orman manzarasıyla büyüleyen mekânın şık açılışına Hamit Çelik’in yakın dostlarının yanı sıra iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından da seçkin isimler katıldı. Çelik, yakın dostları ve ailesiyle birlikte açılışa katıldı. Hamit Çelik’i yakın arkadaşları bu özel gününde yalnız bırakmadı. Ardından İş insanı Hamit çelik açılışa katılan dostlarına teşekkür etti. Davette Ormanın eşsiz güzelliğiyle Et ve Kebap’ın birbirinden özel lezzetleri ikram edilirken konuklar Kavacık’ın yeşil manzarasının atmosferinin tadını çıkarttı. Açılışa katılan misafirlere ikram edilen lezzetleri tatmanın yanı sıra canlı keman dinletisiyle de keyifli bir akşam geçirdi. Etkinlik sonunda Hamit Çelik’i tebrik ve teşekkürlerini sunan davetliler mekândan neşeli ayrıldı.

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